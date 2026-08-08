/CM आवास घेरने जा रहे ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो शुरू हो गया टकराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कई हिरासत में

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JPSC और JSSC परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. आज ABVP के सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे. हाथों में बैनर लिए छात्र राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे. इनकी मांग है कि परीक्षा में हुई धांधली की पारदर्शी जांच हो और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए.
बड़ी संख्या में ABVP कार्यकर्ता जब मार्च करते हुए आगे बढ़े, तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से पहले ही मुस्तैद रांची पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और उन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया. इसी दौरान, जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने और उसे तोड़ने की कोशिश की, तो पुलिस को सख्त रवैया अपनाना पड़ा. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने तुरंत कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर थाने भेज दिया गया.
हिरासत में लिए जाने की इस कार्रवाई के बाद मौके पर माहौल अचानक और गरमा गया. उग्र छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ धक्का-मुक्की शुरू हो गई. एबीवीपी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने से जब रांची पुलिस ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश की, तो कई प्रदर्शनकारी विरोध जताते हुए बीच सड़क पर ही लेट गए.
वहीं, कुछ उग्र कार्यकर्ता तो पुलिस की गाड़ियों के ऊपर ही चढ़ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे. हालात को बिगड़ता और बेकाबू होता देख मौके पर भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल और जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए. पूरे इलाके में बैरिकेडिंग मजबूत कर दी गई है. फिलहाल पुलिस की ओर से छात्रों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने की लगातार कोशिश की जा रही है.
#WATCH रांची, झारखंड। ABVP कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने से जब रांची पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए और कुछ पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए। pic.twitter.com/g3UVUlItMm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2026