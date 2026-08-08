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CM आवास घेरने जा रहे ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो शुरू हो गया टकराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कई हिरासत में

ABVP के कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे. लेकिन मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. दरअसल, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर एबीवीपी की ओर से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:45 PM IST
CM आवास घेरने जा रहे ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो शुरू हो गया टकराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कई हिरासत में
Image Credit: CM आवास घेरने जा रहे ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो शुरू हो गया टकराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश (ANI)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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