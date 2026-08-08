/CM आवास घेरने जा रहे ABVP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो शुरू हो गया टकराव, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, कई हिरासत में

बड़ी संख्या में ABVP कार्यकर्ता जब मार्च करते हुए आगे बढ़े, तो मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से पहले ही मुस्तैद रांची पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही भारी बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और उन्हें किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया. इसी दौरान, जब एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने और उसे तोड़ने की कोशिश की, तो पुलिस को सख्त रवैया अपनाना पड़ा. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने तुरंत कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर थाने भेज दिया गया.