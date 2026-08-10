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JPSC आंदोलन: सरकार और छात्रों की बातचीत बेनतीजा, CBI जांच और JSSC CGL रद्द करने पर अड़े छात्र... आज विधानसभा घेराव

JPSC Student Protest: JPSC आंदोलन को लेकर सरकार और छात्रों की बातचीत बेनतीजा रही. छात्र अभी भी CBI जांच और JSSC CGL रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. वहीं, आज अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:54 AM IST
JPSC आंदोलन: सरकार और छात्रों की बातचीत बेनतीजा, CBI जांच और JSSC CGL रद्द करने पर अड़े छात्र... आज विधानसभा घेराव
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (ANI)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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