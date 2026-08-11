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JPSC छात्र आंदोलनः लाठीचार्ज के विरोध में सड़क से सदन तक BJP का हल्लाबोल, सत्तापक्ष ने राजनीति करने का लगाया आरोप

JPSC Student Protest: जेपीएससी (JPSC) छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. बीजेपी विधायक ने कहा कि इस कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. इस घटना ने एमरजेंसी की यादों को ताजा कर दिया.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 11, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:57 PM IST
JPSC छात्र आंदोलनः लाठीचार्ज के विरोध में सड़क से सदन तक BJP का हल्लाबोल, सत्तापक्ष ने राजनीति करने का लगाया आरोप
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलनः सड़क से सदन तक BJP का हल्लाबोल (Zee Media)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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