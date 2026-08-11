/JPSC छात्र आंदोलनः लाठीचार्ज के विरोध में सड़क से सदन तक BJP का हल्लाबोल, सत्तापक्ष ने राजनीति करने का लगाया आरोप

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रांची में जेपीएससी छात्रों पर सोमवार (10 अगस्त) को हुए लाठीचार्ज को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज 'झारखंड बंद' बुलाया है. इसके अलावा विधानसभा में भी पूरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है. इस दौरान बीजेपी विधायक राज सिंहा ने कहा कि झारखंड भारत का अनोख उदाहरण है. जान बूझकर छात्रों को विधानसभा परिसर तक आने दिया. यह सरकार और प्रशासन का फेल्योर है. उनको यहां लाकर अंधेरा होने के बाद बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई. इस कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. इस घटना ने एमरजेंसी की यादों को ताजा कर दिया.
राज सिंह ने कहा कि बीजेपी बैक सीट पर नहीं है. आज हम लोग विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे. हमें सदन में चर्चा से वंचित किया गया. प्रशासन ने जबरदस्ती दिन भर बैठा कर गेस्टहाउस में ताला बंद कर दिया. बीजेपी के ही विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि छात्र जब रोड पर रहेगा तो विपक्ष का काम है, उनको समर्थन देना. सरकार ने छात्रों को बर्बरतापूर्वक पीटा है. कल के आंदोलन को दबाने के लिए विपक्ष के विधायक को बंद करके रखा गया.
वहीं, बीजेपी पर पलटवार करते हुए मंत्री शिल्पी नेता तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार के तरफ से जो प्रशासन को डायरेक्शन दिए गए थे, उसके अनुरुप प्रशासन ने संयम बरता. कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन में घुसकर उसे हाइजेक करने का प्रयास किया और भीड़ को उग्र करने के लिए डटे हुए थे. पुलिस ने संयम बरता और बहुत कम बल प्रयोग किया. मंत्री ने कहा कि छात्रों के साथ संवाद का विंडो अभी भी खुला है. स्टूडेंट राजनीतिक चक्रव्यूह में न पड़ें.
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बीजेपी इस देश में सबसे बड़ी महामारी है. सबसे बड़ा वायरस है तो बीजेपी है, लेकिन इसका वैक्सीनेशन इंडिया ब्लॉक के पास है. मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने किस तरह से स्टूडेंट के आंदोलन में घुसकर उन्हें उकसाने का काम किया. छात्रों को उत्तेजित करने का प्रयास हुआ. इसके लिए बंगाल से लोगों को लाया गया. इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि विपक्ष के लोग थोथी दलील दे रहे हैं. माले विधायक चन्द्रदेव महतो ने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछे से राजनीतिक कर रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि बीजेपी को खुल कर सामने आना पड़ा.
वहीं, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि प्रोटेस्ट में आए सभी स्टूडेंट तो सीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे, मतलब साफ है कि छात्रों के दिल में भी सरकार है. बीजेपी वाले राज्य का नाश करने में लगे हैं. सत्ता पक्ष के लोग भी सिस्टम के गंदगी को साफ करना चाहते हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि चलते सत्र में विधासनभा का घेराव हो तो मतलब है कि छात्रों को भी विधासनभा से उम्मीद है. छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया पर कुछ उपद्रवियों ने, जिन्हें बीजेपी ने बाहर से मंगाया था, उन लोगों ने आंदोलन को उग्र करने का काम किया. इस कारण से प्रशासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा.