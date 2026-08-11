/JPSC छात्र आंदोलनः लाठीचार्ज के विरोध में सड़क से सदन तक BJP का हल्लाबोल, सत्तापक्ष ने राजनीति करने का लगाया आरोप

रांची में जेपीएससी छात्रों पर सोमवार (10 अगस्त) को हुए लाठीचार्ज को लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है. इस मुद्दे पर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने आज 'झारखंड बंद' बुलाया है. इसके अलावा विधानसभा में भी पूरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है. इस दौरान बीजेपी विधायक राज सिंहा ने कहा कि झारखंड भारत का अनोख उदाहरण है. जान बूझकर छात्रों को विधानसभा परिसर तक आने दिया. यह सरकार और प्रशासन का फेल्योर है. उनको यहां लाकर अंधेरा होने के बाद बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई. इस कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. इस घटना ने एमरजेंसी की यादों को ताजा कर दिया.