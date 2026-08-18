/Explainer: शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी मांगें मनवाई जा सकती हैं, झारखंड के छात्रों ने यह साबित कर दिया

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बीते दो महीनों के अंदर देश ने दो बड़े छात्र आंदोलन देखे, एक दिल्ली में तो दूसरा झारखंड में. NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन किया था. यहां तत्तकालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर युवाओं ने काफी उग्र प्रदर्शन किया था. इस दौरान में ना सिर्फ काफी ज्यादा हिंसा हुई, बल्कि पीएम मोदी को लेकर इतनी भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं थीं. वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन भी सोमवार (17 अगस्त) की रात को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. आखिरकार 24 दिन बाद हेमंत सोरेन ने छात्रों के आगे झुकते हुए JSSC-CGL की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया. इस तरह से झारखंड के छात्रों ने साबित कर दिया कि हिंसा और अभद्रता के बिना एकदम शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है.
दिल्ली के आंदोलन ने देश को शर्मिंदा किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर CJP के नेतृत्व में युवाओं ने 20 जुलाई को संसद का घेराव किया था. इस दौरान जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया गया. पुलिस वालों को पीटा गया. सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और हिंसा की गई. इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस हिंसा में करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हुए. इसके अलावा 100 से ज्यादा बैरिकेड क्षतिग्रस्त हुए, 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर खराब हुए, 350 से ज्यादा हेलमेट टूटे, 50 से अधिक दंगा-रोधी शील्ड क्षतिग्रस्त हुईं, 20 से ज्यादा लाउड हेलर खराब हुए और 25 से अधिक सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा. इतना ही नहीं इस दौरान कुछ युवाओं ने पीएम मोदी को लेकर काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में भी काफी विवादित टिप्पणी की गई. इतना सब होने के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.
29 जुलाई को रांची में धरने पर बैठे थे छात्र
बता दें कि JPSC, JSSC-CGL की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर झारखंड के छात्रों ने 29 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू किया था. बारिश के बावजूद छात्र धरने पर बैठे रहे. भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के साथ प्रशासन से कई दौर की वार्ता हुई. आंदोलन का सबसे उग्र चरण 10 अगस्त को सामने आया, जब अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया. इस दौरान पुलिस की ओर से छात्रों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. जब छात्र पीछे नहीं हटे तो लाठीचार्ज भी किया गया. पुलिस के बल-प्रयोग में कई छात्र चोटिल हुए. अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को भी चोटें लगीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इसके बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ.
छात्रों के नीति बदलने की घोषणा से घबराई सरकार
15 अगस्त को आंदोलनकारी छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी. इसमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी जुड़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया. देवेंद्र नाथ महतो के साथ पुलिसकर्मियों की जोर-जबरदस्ती का वीडियो वायरल होने से युवाओं का गुस्सा बढ़ गया. 16 अगस्त को छात्रों ने 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव का ऐलान किया. इस दौरान छात्रों ने गांधीगिरी छोड़कर भगत सिंह की विचारधारा पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की घोषणा की थी. छात्रों की इस घोषणा के बाद आखिरकार 17 अगस्त की देर शाम को सरकार ने JSSC-CGL की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया.