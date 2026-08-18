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Explainer: शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी मांगें मनवाई जा सकती हैं, झारखंड के छात्रों ने यह साबित कर दिया

JPSC Student Protest: झारखंड में 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन सोमवार (17 अगस्त) की रात को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. लंबे समय तक चली मैराथन बैठक और लगातार बढ़ते छात्र दबाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बड़ा फैसला घोषित किया. इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने अपनी मांगों को मनवाने में सफलता हासिल की.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:55 AM IST
Explainer: शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी मांगें मनवाई जा सकती हैं, झारखंड के छात्रों ने यह साबित कर दिया
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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