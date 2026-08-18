/Explainer: शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके भी मांगें मनवाई जा सकती हैं, झारखंड के छात्रों ने यह साबित कर दिया

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर CJP के नेतृत्व में युवाओं ने 20 जुलाई को संसद का घेराव किया था. इस दौरान जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया गया. पुलिस वालों को पीटा गया. सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और हिंसा की गई. इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस हिंसा में करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हुए. इसके अलावा 100 से ज्यादा बैरिकेड क्षतिग्रस्त हुए, 300 से अधिक बॉडी प्रोटेक्टर खराब हुए, 350 से ज्यादा हेलमेट टूटे, 50 से अधिक दंगा-रोधी शील्ड क्षतिग्रस्त हुईं, 20 से ज्यादा लाउड हेलर खराब हुए और 25 से अधिक सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा. इतना ही नहीं इस दौरान कुछ युवाओं ने पीएम मोदी को लेकर काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में भी काफी विवादित टिप्पणी की गई. इतना सब होने के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.