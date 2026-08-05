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JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो का अनशन समाप्त, भूख हड़ताल रहेगी जारी

JPSC छात्र आंदोलन के समर्थन में अनिश्चिकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है. उन्होंने सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद आज (बुधवार, 5 अगस्त) पानी पीकर अपना अनशन तोड़ दिया. भूख हड़ताल से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:19 PM IST
JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो का अनशन समाप्त, भूख हड़ताल रहेगी जारी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो का अनशन समाप्त, भूख हड़ताल रहेगी जारी (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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