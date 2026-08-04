/JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल जारी

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एक तरफ JPSC परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर CID ने भी अपनी जांच में तेजी ला दी है. 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा मामले को लेकर CID ने पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से चौथी बार पूछताछ की. मिली जानकारी के अनुसार, ये पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली. 28, 29 और 31 जुलाई को पूछताछ के बाद, उनसे 3 अगस्त को फिर से पूछताछ की गई थी. CID परीक्षा में कथित अनियमितताओं के हर पहलू की जांच कर रही है और यह जांच दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है. वहीं, JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो भूख पर बैठे हैं.
क्या बोले भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो?
उन्होंने कहा कि 14वीं प्रीलिमिनरी टेस्ट (PT) का रिजल्ट पिछले महीने की 2 तारीख को आया था - ठीक एक महीने पहले और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ. हमने 5 जुलाई को यह आंदोलन शुरू किया, 7 जुलाई को गवर्नर से मिले और 8 जुलाई को पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. हम 20 जुलाई को मुख्यमंत्री से मिले और सबूत सौंपे, जिसके बाद सरकारी कार्रवाई शुरू हुई. जैसे-जैसे JPSC की जांच आगे बढ़ी, कई बड़े खुलासे हुए. हमने अपने 'सत्याग्रह' के पांचवें दिन 'संविधान मार्च' भी निकाला.
'राज्य भर के स्टूडेंट्स का हौसला तोड़ रहा'
उन्होंने आगे कहा कि हमने जो मेमोरेंडम सौंपा था, उसमें बताई गई मांगें अभी तक पूरी तरह से नहीं मानी गई हैं. झारखंड सरकार और कमीशन का मौजूदा रवैया राज्य भर के स्टूडेंट्स का हौसला तोड़ रहा है. स्टूडेंट्स का हौसला बनाए रखने और इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मैं भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं. हमारा मुख्य मकसद 14वीं PT परीक्षा को रद्द करवाना और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करवाना है.