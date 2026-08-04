/JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल जारी

एक तरफ JPSC परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर CID ने भी अपनी जांच में तेजी ला दी है. 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा मामले को लेकर CID ने पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से चौथी बार पूछताछ की. मिली जानकारी के अनुसार, ये पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली. 28, 29 और 31 जुलाई को पूछताछ के बाद, उनसे 3 अगस्त को फिर से पूछताछ की गई थी. CID परीक्षा में कथित अनियमितताओं के हर पहलू की जांच कर रही है और यह जांच दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है. वहीं, JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो भूख पर बैठे हैं.