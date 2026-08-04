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JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल जारी

JPSC छात्र आंदोलन जारी है. छात्र JPSC और JSSC एग्जाम में हुए गड़बड़ी को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. ये प्रदर्शन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है. वहीं, देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:10 AM IST
JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल जारी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन के मंच पर देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल जारी (ANI)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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