Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज में घायल देवेंद्र नाथ महतो की सेहत बिगड़ी, अस्पताल में मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज में घायल देवेंद्र नाथ महतो की सेहत बिगड़ी, अस्पताल में मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

JPSC छात्र आंदोलन में सोमवार (10 अगस्त) को हुए लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं. इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना को लेकर बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 11, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:24 AM IST
JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज में घायल देवेंद्र नाथ महतो की सेहत बिगड़ी, अस्पताल में मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
Image Credit: लाठीचार्ज में घायल देवेंद्र नाथ महतो से अस्पताल में मिलने पहुंचे इरफान अंसारी (ANI)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी स्कूलों को जमीन और 22 जिलों में केंद्रीय विद्यालय,राजस्व मंत्री का बड़ा फैसला
2
3
4
5