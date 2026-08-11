/JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज में घायल देवेंद्र नाथ महतो की सेहत बिगड़ी, अस्पताल में मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी

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झारखंड में जारी JPSC छात्र आंदोलन में सोमवार (10 अगस्त) को हुए लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए हैं. इस दौरान भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी गंभीर रूप से घायल हो गए. लाठीचार्ज के बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है. डॉक्टरों का कहना है कि देवेंद्र नाथ महतो का ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक गिर गया है. अस्पताल में भर्ती देवेंद्र नाथ महतो से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी भी सदर अस्पताल पहुंचे और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो एवं अन्य युवाओं से मुलाकात की.
Jharkhand Health Minister Dr Irfan Ansari reached Sadar Hospital and met Student leader Devendra Nath Mahto and other youths, who have been admitted to the Hospital in Ranchi following a day-long protest outside the State Assembly yesterday.
(Source: Irfan Ansari/'X') pic.twitter.com/0NSKn0z3gX
— ANI (@ANI) August 11, 2026
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवेंद्र नाथ महतो का इलाज इमरजेंसी वार्ड में किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि पुलिस की लाठीचार्ज में देवेंद्र नाथ महतो घायल हो गए थे. बता दें कि सोमवार (10 अगस्त) को छात्रों ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए. छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में BJP की ओर से आज बुलाए गए झारखंड का असर दिखना शुरू हो गया है. बंद समर्थक रांची न्यूक्लियस मॉल के पास टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हुआ है.
गिरिडीह में झारखंड बंद का व्यापक असर दिख रहा है. शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक भाजपाई सक्रिय रहे. महानगर में सुबह 9:30 बजे झंडा मैदान से विशाल जुलूस निकाला गया. सड़कों पर वाहन थम गए. बंद को लेकर कई निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. पलामू में भी बंद का असर साफ देखने को मिल रहा है. मेदिनीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.