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JPSC छात्र आंदोलन: 11वें दिन भी भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, बोले- 'शरीर अस्पताल में, आत्मा आंदोलन स्थल पर'

देवेंद्र महतो की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि मेरा शरीर अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन मेरी आत्मा और संकल्प उन छात्र-छात्राओं के बीच है, जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं. मुझे आंदोलन स्थल पर जाने की अनुमति दें.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:00 PM IST
JPSC छात्र आंदोलन: 11वें दिन भी भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, बोले- 'शरीर अस्पताल में, आत्मा आंदोलन स्थल पर'
Image Credit: 11वें दिन भी भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो (@DevendraNathMa9)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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