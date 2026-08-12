JPSC छात्र आंदोलन: 11वें दिन भी भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, बोले- 'शरीर अस्पताल में, आत्मा आंदोलन स्थल पर'

विधानसभा घेराव का किया था प्रयास

महतो ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उनका 'भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान' पांच जुलाई से जारी है. उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक उन्हें 'संपूर्ण न्याय' नहीं मिल जाता. बता दें कि 10 अगस्त को छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव का प्रयास किया था. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था तथा बाद में लाठीचार्ज भी हुआ था. महतो समेत कई छात्रों के घायल होने की बात सामने आई थी. इसके बाद महतो को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था.