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29 जुलाई से 17 अगस्त तक, JPSC छात्र आंदोलन में क्या-क्या हुआ और क्यों मजबूर हुई सरकार?

JPSC Student Protest: JPSC छात्र आंदोलन के 24वें दिन यानी सोमवार (17 अगस्त) की देर शाम को हेमंत सोरेन सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की. आइए देखते हैं कि 24 दिन तक चले इस आंदोलन में आखिरकार क्या-क्या हुआ और कैसे सरकार को झुका दिया?

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:52 PM IST
29 जुलाई से 17 अगस्त तक, JPSC छात्र आंदोलन में क्या-क्या हुआ और क्यों मजबूर हुई सरकार?
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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