/29 जुलाई से 17 अगस्त तक, JPSC छात्र आंदोलन में क्या-क्या हुआ और क्यों मजबूर हुई सरकार?

झारखंड में 29 जुलाई से शुरू हुए छात्र आंदोलन के 24वें दिन यानी सोमवार (17 अगस्त) की देर शाम को हेमंत सोरेन सरकार ने झुकते हुए JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की. सरकार की ओर से यह ऐलान होते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक छात्रों ने जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़े बजे, अबीर-गुलाल उड़ाए गए और कई जगह पटाखे भी छोड़े गए. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि, छात्र नेताओं ने CBI जांच की मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है. आइए देखते हैं कि 24 दिन तक चले इस आंदोलन में आखिरकार क्या-क्या हुआ और कैसे सरकार को झुका दिया?