/29 जुलाई से 17 अगस्त तक, JPSC छात्र आंदोलन में क्या-क्या हुआ और क्यों मजबूर हुई सरकार?

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झारखंड में 29 जुलाई से शुरू हुए छात्र आंदोलन के 24वें दिन यानी सोमवार (17 अगस्त) की देर शाम को हेमंत सोरेन सरकार ने झुकते हुए JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की. सरकार की ओर से यह ऐलान होते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक छात्रों ने जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़े बजे, अबीर-गुलाल उड़ाए गए और कई जगह पटाखे भी छोड़े गए. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे तीनों छात्र नेताओं देवेंद्र नाथ महतो, उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. हालांकि, छात्र नेताओं ने CBI जांच की मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है. आइए देखते हैं कि 24 दिन तक चले इस आंदोलन में आखिरकार क्या-क्या हुआ और कैसे सरकार को झुका दिया?
देखिए कब-क्या हुआ?
2 जुलाई- झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था. रिजल्ट आते ही विवाद शुरू हो गया. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि आयोग ने कैटेगरी-वाइज कटऑफ जारी नहीं की.
5 जुलाई- जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र नेताओं सरकार को ज्ञापन सौंपा. छात्रों ने ना सिर्फ जेपीएससी का पेपर लीक होने का आरोप लगाया, बल्कि आयोग पर भी सरकारी नौकरी बेचने का आरोप लगाया.
8 जुलाई- छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी शिकायतें रखी थीं. इसके साथ ही छात्रों ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जेपीएससी अध्यक्ष का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया.
20 जुलाई- छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परीक्षा में अनियमितता से जुड़े साक्ष्य सौंपे. छात्रों ने मांग की कि 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ आयोजित सभी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए.
24 जुलाई- सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हुआ. आंदोलन को धीरे-धीरे विभिन्न छात्र संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा. कई छात्र नेताओं ने आंदोलन स्थल पहुंचकर अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता जताई.
2 अगस्त- छात्रों के समर्थन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. उनके पीछे कुछ अन्य छात्र भी आमरण अनशन पर बैठ गए. इससे इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में होने लगी.
10 अगस्त- छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया. इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. जब छात्र पीछे नहीं हटे तो लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए. इस घटना से छात्र आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया.
15 अगस्त- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों ने रांची में तिरंगा यात्रा निकाली. इस दौरान भी पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई. छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ अस्पताल में पुलिसकर्मियों द्वारा धक्का-मुक्की किए जाने का वीडियो वायरल हुआ.
17 अगस्त- 24 दिनों बाद यानी सोमवार (17 अगस्त) की रात को आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया और हेमंत सोरेन ने छात्रों के आगे झुकते हुए JSSC-CGL की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया. छात्रों ने अपना अनशन तो समाप्त कर दिया, लेकिन CBI जांच को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही है.