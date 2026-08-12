'जिन्हें लाठीचार्ज दिखा ही नहीं तो वो मुलाकात क्यों करेंगे...', पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों का दर्द

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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है. सोमवार (10 अगस्त) को हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद इस आंदोलन ने और ज्यादा विस्तार ले लिया है. लाठीचार्ज में कई छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कई छात्रों के घायल होने की बात सामने आई है. घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मंगलवार (11 अगस्त) को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे. जानकारी के मुताबिक, मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल में सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की और वापस आ गए.
इसके बाद लाठीचार्ज में घायल अन्य छात्रों ने अपना दर्द बयां किया है. घायल प्रदर्शनकारी छात्र महेंद्र प्रसाद ने ज़ी मीडिया से बातचीत में रोते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो (मंत्री इरफान अंसारी) मिलने आएंगे, पर नहीं आये. उसने आगे कहा कि जिन्हें लाठीचार्ज नहीं दिख रहा, वो मिलने क्यों आएंगे. वहीं, प्रदर्शन कर रही छात्रा हबीबा ने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि राहुल गांधी को हमारी चिंता है तो हमारे पास आएं. हबीबा ने मंत्री इरफान अंसारी से साफ कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कुछ छात्र सुसाइड करने की बात कह रहे हैं.
उधर, लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों ने मंगलवार (11 अगस्त) की देर शाम को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक 'मौन जुलूस' निकाला. इस मौन जुलूस में किसी तरह की नारेबाजी नहीं की गई, बल्कि बैनर और पोस्टरों के जरिए से छात्रों ने अपनी मांगों को सामने रखा. जुलूस के दौरान छात्रों ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और बिना किसी बयान के अपनी मौजूदगी दर्ज कराई.