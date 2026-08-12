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'जिन्हें लाठीचार्ज दिखा ही नहीं तो वो मुलाकात क्यों करेंगे...', पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों का दर्द

जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है. सोमवार (10 अगस्त) को हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद इस आंदोलन ने और ज्यादा विस्तार ले लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:43 AM IST
'जिन्हें लाठीचार्ज दिखा ही नहीं तो वो मुलाकात क्यों करेंगे...', पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों का दर्द
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलनः लाठीचार्ज में घायल छात्रों का दर्द (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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