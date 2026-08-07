/JPSC छात्र आंदोलनः प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंची AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही

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रांची में चल रहे JPSC छात्र आंदोलन के दौरान उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही अटैक कर दिया गया. इसके बाद वहां मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी और बाद में उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस घटना के बाद नेहा बोरा ने कहा कि 20 जुलाई को हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, हमारे खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जब हम नहीं डरे तो ये साधारण स्याही हमारा क्या बिगाड़ सकती है.
नेहा बोरा ने कहा कि झारखंड और पूरे देश में होने वाली हर परीक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा पारदर्शी और स्पष्टीकरणीय तरीके से होनी चाहिए. जब भी कोई पेपर लीक होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती. संबंधित सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. हम मांग करते हैं कि सिस्टम में शामिल और जिन पर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन सभी प्राइवेट एजेंसियों को हटाया जाना चाहिए... हम 10 तारीख को स्टूडेंट्स की अपील का सपोर्ट करेंगे और स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए खड़े रहेंगे.
#WATCH रांची, झारखंड: AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा, "... झारखंड और पूरे देश में होने वाली हर परीक्षा सरकारी संस्थाओं द्वारा पारदर्शी और स्पष्टीकरणीय तरीके से होनी चाहिए। जब भी कोई पेपर लीक होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ प्राइवेट एजेंसियों पर नहीं डाली जा सकती। संबंधित… pic.twitter.com/8CEp7Hbs2i
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
वहीं, सीएम हेमंत सोरन ने छात्र आंदोलन को लेकर कहा कि हमने माध्यम बता दिया है. बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं. सरकार हर छात्र की समस्या जानने की इच्छा रखती है. उन्होंने कहा कि हम छात्रों की जो इच्छा है उसको जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में हैं. सीएम ने कहा कि पूरे राज्य के जो स्टूडेंट हैं, वे इस संबंध में अपने विचार और अपने सुझाव दे सकते हैं.