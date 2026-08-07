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JPSC छात्र आंदोलनः प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंची AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही

रांची में चल रहे JPSC छात्र आंदोलन के दौरान उस वक्त भारी हंगामा हो गया, जब वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही अटैक कर दिया गया. आरोपी युवक को भीड़ से बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 07, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:16 PM IST
JPSC छात्र आंदोलनः प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंची AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही
Image Credit: प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंची AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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