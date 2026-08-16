/JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची पुलिस की हाथापाई पर JMM की अजीबो-गरीब दलील, BJP का पलटवार

झारखंड में JPSC, JSSC और CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी है. छात्रों आंदोलन के बीच रांची पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ कुछ पुलिस वाले जोर-जदबरदस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. देवेंद्र नाथ महतो ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस पर मारपीट करने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. वहीं, जेएमएम की ओर से अजीबो-गरीब सफाई पेश की गई है.