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JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची पुलिस की हाथापाई पर JMM की अजीबो-गरीब दलील, BJP का पलटवार

Ranchi Student Protest: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची पुलिस के व्यवहार का बचाव करते हुए जेएमएम ने कहा कि प्रशासन ने उनकी भलाई के लिए रोका है. वहीं, बीजेपी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह दुर्व्यवहार कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के तानाशाही रवैये और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:55 PM IST
JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची पुलिस की हाथापाई पर JMM की अजीबो-गरीब दलील, BJP का पलटवार
Image Credit: देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची पुलिस की हाथापाई पर JMM की अजीबो-गरीब दलील (VideoGrab)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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