/JPSC छात्र आंदोलनः देवेंद्र नाथ महतो के साथ रांची पुलिस की हाथापाई पर JMM की अजीबो-गरीब दलील, BJP का पलटवार

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झारखंड में JPSC, JSSC और CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी है. छात्रों आंदोलन के बीच रांची पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ कुछ पुलिस वाले जोर-जदबरदस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. देवेंद्र नाथ महतो ने इस वीडियो को शेयर करते हुए पुलिस पर मारपीट करने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया है. इसको लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. वहीं, जेएमएम की ओर से अजीबो-गरीब सफाई पेश की गई है.
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि उनकी (देवेंद्र नाथ) सुरक्षा और सेहत की जिम्मेवारी सरकार पर है. आज कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि वह पिछले 10-12 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. जो व्यक्ति इतने दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करेगा, क्या उसकी स्थिति वैसी रहेगी? क्या उसे स्वच्छंद छोड़ना चाहिए? क्या उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनकी भलाई के लिए रोका है. वे किस तरह की हठधर्मिता और दिखावा कर रहे हैं. उन्होंने इस मामले पर बीजेपी की ओर से राजनीति किए जाने का आरोप लगाया है.
इससे पहले JMM की सांसद महुआ माजी ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को लेकर बड़ा बयान दे दिया था. उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह कोई छात्र नहीं हैं. वो दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. एक राजनीतिक दल के वरीय पदाधिकारी हैं. वह अपने आप को छात्र दिखा रहे हैं और असल छात्रों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं. जेएमएम सांसद ने इस छात्र आंदोलन को पॉलिटिकल स्टंट बताया था. उन्होंने कहा था कि इसमें बीजेपी समेत कुछ अन्य दलों के लोग शामिल हैं.
वहीं, दूसरी ओर बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस घटना का वीडियो शेयर कर हेमंत सरकार की आलोचना की है. संबित पात्रा ने एक्स पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि देवेंद्र नाथ महतो जी के साथ किया गया यह दुर्व्यवहार कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों के तानाशाही रवैये और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है.