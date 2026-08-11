JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का 'झारखंड बंद', चाईबासा और चक्रधरपुर में दिखा असर

'लाठीचार्ज, बल प्रयोग... लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ'

चाईबासा और चक्रधरपुर में समर्थक कार्यकर्ताओं ने बाजारों का भ्रमण कर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की. इस दौरान कई दुकानें पहले से ही बंद नजर आईं, जबकि कुछ खुले प्रतिष्ठानों को भी कार्यकर्ताओं ने बंद रखने का आग्रह किया. हालांकि, आवश्यक सेवाओं और कुछ प्रतिष्ठानों पर बंद का असर अपेक्षाकृत कम दिखाई दिया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. भाजपा छात्रों के आंदोलन का समर्थन करती है और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग करती है.