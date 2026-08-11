JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का 'झारखंड बंद', चाईबासा और चक्रधरपुर में दिखा असर

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JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान रांची में पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस कार्रवाई के विरोध में BJP ने 'झारखंड बंद' बुलाया, जिसका असर पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी देखने को मिला. जिले के मुख्य कस्बों चाईबासा और चक्रधरपुर समेत कई ब्लॉक में दुकानें बंद रहीं. बंद को सफल बनाने के लिए BJP नेता और कार्यकर्ता सुबह-सुबह ही सड़कों पर उतर आए. पार्टी के झंडे और बैनर लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया. इस दौरान BJP कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की.
'लाठीचार्ज, बल प्रयोग... लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ'
चाईबासा और चक्रधरपुर में समर्थक कार्यकर्ताओं ने बाजारों का भ्रमण कर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की. इस दौरान कई दुकानें पहले से ही बंद नजर आईं, जबकि कुछ खुले प्रतिष्ठानों को भी कार्यकर्ताओं ने बंद रखने का आग्रह किया. हालांकि, आवश्यक सेवाओं और कुछ प्रतिष्ठानों पर बंद का असर अपेक्षाकृत कम दिखाई दिया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. भाजपा छात्रों के आंदोलन का समर्थन करती है और सरकार से उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग करती है.
'शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ दोबारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, तो...'
इतना ही नहीं, भाजपा नेताओं ने ये भी कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के खिलाफ दोबारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, तो भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी. वहीं, बंद के दौरान चाईबासा और चक्रधरपुर सहित जिले के कई इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण राजनीतिक माहौल गर्म रहा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी विभिन्न स्थानों पर तैनात रही.
रिपोर्ट: आनंद प्रियदर्शी