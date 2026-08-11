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JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का 'झारखंड बंद', चाईबासा और चक्रधरपुर में दिखा असर

झारखंड बंद का असर चाईबासा और चक्रधरपुर में देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने बाजारों का भ्रमण कर दुकानदारों से प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:35 PM IST
JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का 'झारखंड बंद', चाईबासा और चक्रधरपुर में दिखा असर
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का &#039;झारखंड बंद&#039; (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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