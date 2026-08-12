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JPSC छात्र आंदोलनः धरनास्थल को जबरन खाली कराने का प्रयास! छात्रों और पुलिस के बीच ढाल बन गए BJP नेता

JPSC Student Protest: मंगलवार की रात करीब एक बजे रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरनास्थल पर पहुंचे. उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद होने से अफरा-तफरी मच गई. इसकी सूचना मिलते ही बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाला और छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए मौके पर डटे रहे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:08 AM IST
JPSC छात्र आंदोलनः धरनास्थल को जबरन खाली कराने का प्रयास! छात्रों और पुलिस के बीच ढाल बन गए BJP नेता
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलनः धरनास्थल को जबरन खाली कराने का प्रयास! (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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