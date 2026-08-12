/JPSC छात्र आंदोलनः धरनास्थल को जबरन खाली कराने का प्रयास! छात्रों और पुलिस के बीच ढाल बन गए BJP नेता

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रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्रों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है. छात्रों की मांग है कि जब तक JSSC-CGL परीक्षा रद्द नहीं की जाती और मामले की CBI जांच नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उधर, मंगलवार (11 अगस्त) की देर रात को धरनास्थल पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ उपायुक्त (DC) मंजूनाथ भजंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) राकेश रंजन वहां पहुंचे. प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि पुलिस-प्रशासन ने रात के अंधेरे में जबरन उन्हें धरनास्थल से हटाने का प्रयास किया.
वहीं, इस घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री अमर बाउरी, धनबाद के विधायक राज सिन्हा और पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही समेत बीजेपी के तमाम नेता भी तुरंत धरनास्थल पर पहुंच गए. बीजेपी नेताओं की साथ उपायुक्त के साथ बहस भी हुई. इसके बाद उपायुक्त और एसएसपी वापस लौट गए. इसके बाद छात्र नेता रवींद्र पासवान और पीयूष ने साफ कहा कि जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता और सीबीआई जांच कराने की मांग स्वीकार नहीं हो जाती, तक यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा.
वहीं, जबरन धरनास्थल को खाली कराने के प्रयास से रांची पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है. रांची के एसपी पारस राणा ने मीडिया से कहा कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स द्वारा हिरासत में लेने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई थी. इस घटना को लेकर छात्र नेताओं ने कहा था कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं. पुलिस उसी सिलसिले में छात्रों से बात करने और परिसर में मौजूद लोगों के पहचान पत्रों की जांच करने पहुंची थी, ताकि कोई आपराधिक तत्व प्रदर्शन का फायदा न उठा सके.