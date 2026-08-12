'छात्रों के मुद्दे पर रोटी सेंक रहा विपक्ष', JPSC आंदोलन पर सत्ता पक्ष का BJP पर चौतरफा हमला

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झारखंड में JPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव का मुद्दा बन गया है. सत्ता पक्ष के चार मंत्रियों ने अलग-अलग बयानों में BJP पर आंदोलन को राजनीतिक रंग देने, उसे हाईजैक करने और अपनी सियासत चमकाने का आरोप लगाया है. मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस को निशाना बना रही है और आंदोलन के चूल्हे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी वास्तव में छात्रों की समस्याओं का समाधान चाहती, तो विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रहकर मुद्दा उठाती.
रात दो बजे छात्रों से मिले मंत्री इरफान अंसारी
वहीं, मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया कि उन्होंने रात दो बजे छात्रों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. उन्होंने बीजेपी पर आंदोलन को हाईजैक करने और दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया. पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितताओं को लेकर झारखंड में सियासत तेज है. मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के संरक्षण में देशभर में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनमें CBI जांच के बावजूद कन्विक्शन का अनुपात शून्य रहा है.
'बीजेपी पीछे से आंदोलन को दे रही हवा'
दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में छात्रों का आंदोलन सीआईडी की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ और बीजेपी पीछे से आंदोलन को हवा दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सीआईडी की जांच को इसलिए स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि वह जांच एजेंसियों को बचाना चाहती है. साथ ही, उन्होंने कहा कि झारखंड का पेपर लीक विरोधी कानून देश के लिए मजबूत मॉडल बना है. जबकि, मंत्री शिल्पी तिर्की ने बीजेपी पर आंदोलन को उग्र करने और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया. लाठीचार्ज के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रशासन ने SOP के तहत कार्रवाई की और सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील है.