'छात्रों के मुद्दे पर रोटी सेंक रहा विपक्ष', JPSC आंदोलन पर सत्ता पक्ष का BJP पर चौतरफा हमला

रात दो बजे छात्रों से मिले मंत्री इरफान अंसारी

वहीं, मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया कि उन्होंने रात दो बजे छात्रों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. उन्होंने बीजेपी पर आंदोलन को हाईजैक करने और दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया. पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितताओं को लेकर झारखंड में सियासत तेज है. मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के संरक्षण में देशभर में शिक्षा माफिया सक्रिय हैं. उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनमें CBI जांच के बावजूद कन्विक्शन का अनुपात शून्य रहा है.