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'छात्रों के मुद्दे पर रोटी सेंक रहा विपक्ष', JPSC आंदोलन पर सत्ता पक्ष का BJP पर चौतरफा हमला

JPSC आंदोलन पर सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा. सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी छात्रों के मुद्दे पर रोटी सेंकने का काम कर रही है. बीजेपी वास्तव में छात्रों की समस्याओं का समाधान चाहती, मानसून सत्र के दौरान सदन में रहकर मुद्दा उठाने का काम करती.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:22 PM IST
'छात्रों के मुद्दे पर रोटी सेंक रहा विपक्ष', JPSC आंदोलन पर सत्ता पक्ष का BJP पर चौतरफा हमला
Image Credit: JPSC आंदोलन पर सत्ता पक्ष का BJP पर चौतरफा हमला (फाइल फोटो)

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