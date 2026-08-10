रांची में विधानसभा घेराव के लिए जुट रहे छात्र, अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो बोले- 'आज क्रांति का दिन है'

विधानसभा घेराव को लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आज क्रांति का दिन है. यह हमारे महीनों के संघर्ष का दिन है. बता दें कि देवेंद्र नाथ महतो 2 अगस्त से अनशन पर हैं. उन्होंने 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किया था. इसके बाद 2 अगस्त से उनका आंदोलन स्थल पर अनशन शुरू हुआ. पिछले 8 दिनों में उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आ चुकी है. सोमवार सुबह डॉक्टरों ने महतो का स्वास्थ्य परीक्षण किया. देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर ने बताया कि रविवार की अपेक्षा आज उनकी हालत बेहतर है. उन्हें कमजोरी थी, शुगर लेवल गिर गया था और वे कमजोर महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें ड्रिप लगाई। इसके बाद उनके जरूरी अंग (वाइटल ऑर्गन्स) अभी ठीक हैं. वे बेहतर महसूस कर रहे हैं.