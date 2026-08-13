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JPSC छात्र आंदोलनः आधी रात को फिर से धरनास्थल पर पहुंची पुलिस तो सहमे छात्र, अपनी मांग पर डटे रहे स्टूडेंट

JPSC Student Protest: जेपीएससी (JPSC) छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है. बुधवार (12 अगस्त) की आधी रात को एक बार फिर से धरनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया. इससे पहले मंगलवार की रात को भी भारी पुलिस बल के साथ डीसी मंजूनाथ भजंत्री मौके पर पहुंचे थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:48 AM IST
JPSC छात्र आंदोलनः आधी रात को फिर से धरनास्थल पर पहुंची पुलिस तो सहमे छात्र, अपनी मांग पर डटे रहे स्टूडेंट
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलनः आधी रात को फिर से धरनास्थल पर पहुंची पुलिस (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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