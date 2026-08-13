/JPSC छात्र आंदोलनः आधी रात को फिर से धरनास्थल पर पहुंची पुलिस तो सहमे छात्र, अपनी मांग पर डटे रहे स्टूडेंट

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राजधानी रांची जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी है. प्रदर्शनकारी छात्र JPSC, JSSC, और CGL भर्ती परीक्षाओं को रद्द करके इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांगों पर अड़े हुए हैं. बुधवार (12 अगस्त) की आधी रात को एक बार फिर से धरनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया. पुलिस को देखते ही पहले तो छात्र-छात्राएं घबरा गए और फिर उनके सामने डटकर खड़े हो गए. प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पदाधिकारियों से उनके आने का कारण पूछा. इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे उनके आंदोलन को समाप्त करने नहीं आए हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आए हैं.
जानकारी के मुताबिक, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने स्पष्ट किया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पहुंची है. पुलिस पदाधिकारियों ने आंदोलनकारियों से कहा कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र स्टेडियम में मौजूद हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है. पुलिस के जाने के बाद ही प्रदर्शनकारी छात्रों ने राहत की सांस ली. बता दें कि इससे पहले मंगलवार की रात को भी डीसी मंजूनाथ भजंत्री और SSP राकेश रंजन भारी संख्या में पुलिसबल के साथ धरनास्थल पर पहुंचे थे.
पुलिस के धरनास्थल पर पहुंचने की सूचना पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौके पर पहुंच गए थे. इसके बाद पुलिस पदाधिकारी वापस लौट गए थे. इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया था कि पुलिस-प्रशासन ने रात के अंधेरे में जबरन उन्हें धरनास्थल से हटाने का प्रयास किया गया. वहीं, रांची पुलिस ने जबरन धरनास्थल को खाली कराने के आरोपों का खंडन किया था. रांची के एसपी पारस राणा ने कहा था कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स द्वारा हिरासत में लेने की झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि पुलिस को धरनास्थल पर कुछ उपद्रवियों के जमा होने की सूचना मिली थी, इसी को लेकर पुलिस टीम वहां पहुंची थी.