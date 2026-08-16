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JPSC छात्र आंदोलनः अब सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान, BJP बोली- छात्रों को विवश किया गया

JPSC Student Protest: छात्रों नेताओं ने आज पूरे प्रदेश में सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का ऐलान किया है. इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विवश होकर ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 16, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:51 AM IST
JPSC छात्र आंदोलनः अब सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान, BJP बोली- छात्रों को विवश किया गया
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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