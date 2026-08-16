/JPSC छात्र आंदोलनः अब सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान, BJP बोली- छात्रों को विवश किया गया

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झारखंड में JPSC, JSSC और CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी है. आंदोलनकारी छात्रों ने अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है. छात्र नेताओं ने आज (रविवार, 16 अगस्त) पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का ऐलान किया है. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. आज हम इस आंदोलन के स्वरूप को तेज कर रहे हैं. झारखंड सरकार को हमारी गांधीवादी विचारधारा अच्छी नहीं लगी, जैसे शिबू सोरेन ने झारखंड निर्माण में आर-पार की लड़ाई लड़ी थी, अब हम उनके रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हुए हैं. अब आर-पार की लड़ाई होगी.
उन्होंने आगे कहा कि आज हम लोग सभी 24 जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने जा रहे हैं. राहुल गांधी का पुतला दहन इसलिए किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार है. छात्र नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों के साथ अपना समर्थन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उनकी मांगों को नजर अंदाज कर रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें यह कड़ा कदम उठाना पड़ रहा है.
उन्होंने आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है. छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि हम लोग 18 तारीख तक सरकार को अंतिम चेतावनी दे रहे हैं. जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को मानिए नहीं, तो झारखंड के कोने-कोने से छात्र आएंगे और मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे. वहीं, बीजेपी ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है. झारखंड बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड के छात्र व युवा पिछले 22 दिनों से बहुत संयमित ढंग से आंदोलन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर के आंदोलन में जेन-जी का जो चेहरा सामने आया, उसी जेन-जी का दूसरा चेहरा भी झारखंड के छात्रों ने दिखाया कि शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात सरकार के पास पहुंचाई जा सकती है. बीजेपी विधायक ने कहा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज उन छात्रों ने विवश होकर यह काम करना पड़ रहा है.