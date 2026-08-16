/JPSC छात्र आंदोलनः अब सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान, BJP बोली- छात्रों को विवश किया गया

झारखंड में JPSC, JSSC और CGL परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन भी जारी है. आंदोलनकारी छात्रों ने अब सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है. छात्र नेताओं ने आज (रविवार, 16 अगस्त) पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का ऐलान किया है. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. आज हम इस आंदोलन के स्वरूप को तेज कर रहे हैं. झारखंड सरकार को हमारी गांधीवादी विचारधारा अच्छी नहीं लगी, जैसे शिबू सोरेन ने झारखंड निर्माण में आर-पार की लड़ाई लड़ी थी, अब हम उनके रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हुए हैं. अब आर-पार की लड़ाई होगी.