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JPSC विवाद: छात्रों ने हेमंत-राहुल और तेजस्वी के पुतले फूंके, सरकार ने भेजा वार्ता का न्योता

रांची में आंदोलित छात्रों ने हेमंत-राहुल और तेजस्वी के पुतले फूंके. सरकार की ओर से आंदोलनरत छात्रों को 17 अगस्त को दोपहर दो बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है. छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:36 PM IST
JPSC विवाद: छात्रों ने हेमंत-राहुल और तेजस्वी के पुतले फूंके, सरकार ने भेजा वार्ता का न्योता
Image Credit: JPSC विवाद: छात्रों ने हेमंत-राहुल और तेजस्वी के पुतले फूंके (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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