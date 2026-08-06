/JSLPS को मिली नई HR पॉलिसी की सौगात: वेतन में 60% तक का इजाफा, 1300 नए पदों पर होगी भर्ती

JSLPS की नई मानव संसाधन व्यवस्था पर गौर करें, तो L 5 से L 8 तक के कर्मचारियों के वेतन में 60 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है. नई व्यवस्था में कर्मचारियों के लैपटॉप और संचार भत्ते में वृद्धि की गई है, जो आज के बदलते हुए दौर के लिहाज से काम के लिए जरूरी है. इसके साथ ही पहली बार JSLPS के कर्मियों को शिक्षा भत्ता के साथ व्यावसायिक विकास भत्ता मिलने जा रहा है. ये कदम कर्मचारियों के परिवार के शैक्षणिक विकास और उनके बौद्धिक ज्ञान के लिए लाभकारी साबित होगा. वहीं, JSLPS के कर्मी अब प्रतिमाह स्वास्थ्य लाभ के मद में 1 हजार रुपये तक का दावा कर सकेंगे.