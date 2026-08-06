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JSLPS को मिली नई HR पॉलिसी की सौगात: वेतन में 60% तक का इजाफा, 1300 नए पदों पर होगी भर्ती

Jharkhand News: JSLPS में नई मानव संसाधन व्यवस्था लागू कर दी गई. ये सौगात लंबे समय के इंतजार के बाद कर्मचारियों को मिली है. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि अतिरिक्त पदों पर रोजगार सृजन के साथ वेतन वृद्धि और सुविधाओं में इजाफा होगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:26 PM IST
JSLPS को मिली नई HR पॉलिसी की सौगात: वेतन में 60% तक का इजाफा, 1300 नए पदों पर होगी भर्ती
Image Credit: (Photo-AI) JSLPS में लागू हुई नई HR पॉलिसी, 1300 पदों पर खुलेंगे रोजगार के द्वार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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