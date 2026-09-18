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JSSC-CGL मामले में 'हाई' फैसलाः सरकार का आदेश बरकरार, 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC 11वीं-13वीं सिविल सेवा, JSSC CGL, CDPO और FSO नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर लगी अंतरिम रोक बरकरार रखी है. कोर्ट ने CID जांच की निगरानी रिटायर्ड जस्टिस गौतम चौधरी को सौंपते हुए 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

Written ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 02:38 PM IST
JSSC-CGL मामले में 'हाई' फैसलाः सरकार का आदेश बरकरार, 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई
Image Credit: झारखंड हाईकोर्ट

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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