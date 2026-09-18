JSSC-CGL मामले में 'हाई' फैसलाः सरकार का आदेश बरकरार, 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में JPSC के 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा, JSSC CGL, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अहम सुनवाई की है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष (प्रार्थियों और झारखंड सरकार) की बातें सुनीं. बातें सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा. अब यह फैसला अगली सुनवाई यानी 7 अक्टूबर को होगी.
सरकार ने जमा किया काउंटर एफिडेविट
इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट जमा किया गया. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CID के जांच रिपोर्ट पर भरोसा दिखाते हुए जांच को आगे बढ़ाने की बात कही है. साथ ही एक आदेश देते हुए कहा कि जांच के निगरानी रिटायर्ड जस्टिस गौतम चौधरी को सुपरविजन में होगा.
छात्रों को परेशान करने पर शिकायत की छूट
जब हाइकोर्ट के सामने एक और बात रखी गई की CID जांच के नाम पर कुछ निर्देश छात्रों को बार-बार नोटिस देकर बुलाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है. इस बात पर भी हाईकोर्ट ने कहा कि यदि जांच टीम किसी भी अभ्यर्थी को अनावश्यक रूप से परेशान करती है, तो वे जस्टिस गौतम चौधरी के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं.
7 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई
JPSC और JSSC CGL समेत कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में धांधली का हवाला देते हुए 18 अगस्त को झारखंड सरकार ने रद्द करने का फैसला सुनाया था. हेमंत सरकार के इस फैसले पर अभ्यर्थी अपनी बातों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे, जहां 20 अगस्त को कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी. अदालत ने रोक को जारी रखते हुए 7 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेंगी. अब अभ्यर्थि 7 अक्टूबर को होने वाले सुनवाई का इंतजार कर रहे है.
रिपोर्ट: कमरान जलीली