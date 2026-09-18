JSSC-CGL मामले में 'हाई' फैसलाः सरकार का आदेश बरकरार, 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में JPSC के 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा, JSSC CGL, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अहम सुनवाई की है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष (प्रार्थियों और झारखंड सरकार) की बातें सुनीं. बातें सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा. अब यह फैसला अगली सुनवाई यानी 7 अक्टूबर को होगी.