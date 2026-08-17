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छात्रों की जिद्द के आगे झुकी सरकार: 24 दिनों के 'महासंग्राम' के बाद JSSC-CGL परीक्षा रद्द, रांची में जश्न का माहौल

जेएसएससी-सीजीएल रद्द करने की घोषणा के साथ जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं. 24 दिनों बाद छात्रों को बड़ी सफलता मिली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की घोषणा की.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:45 PM IST
छात्रों की जिद्द के आगे झुकी सरकार: 24 दिनों के 'महासंग्राम' के बाद JSSC-CGL परीक्षा रद्द, रांची में जश्न का माहौल
Image Credit: छात्रों की जिद्द के आगे झुकी सरकार

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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