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पहली लड़ाई जीते, अब व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे... JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने पर बोले देवेंद्र नाथ महतो

झारखंड सरकार के JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि CBI या CID की जांच से छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता. हम भविष्य में ऐसी परीक्षा प्रणाली की गारंटी चाहते हैं जिसमें पेपर लीक न हो और पारदर्शिता बनी रहे.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 18, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:12 PM IST
पहली लड़ाई जीते, अब व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे... JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने पर बोले देवेंद्र नाथ महतो
Image Credit: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो (जी मीडिया)

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UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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