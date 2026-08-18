/पहली लड़ाई जीते, अब व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे... JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने पर बोले देवेंद्र नाथ महतो

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24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार हेमंत सरकार ने JSSC CGL परीक्षा को रद्द कर दिया. इसी के साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस वार्ता के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत से ही कार्रवाइयों के बावजूद इसे निरंतर आगे बढ़ाया गया. मशाल जुलूस, विधानसभा घेराव और तिरंगा यात्रा जैसे अभियानों के बाद राज्य सरकार का यह फैसला छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और देश-दुनिया से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया.
'अब द्वितीय चरण की शुरुआत होगी'
उन्होंने कहा कि यह छात्र आंदोलन के प्रथम चरण की जीत है और अब द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्य मांग यह है कि केवल पद न बदले जाएं बल्कि पूरी व्यवस्था में ठोस सुधार हो. देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार छात्रों को इस बात की पुख्ता गारंटी दे कि भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में कोई धांधली या पेपर लीक नहीं होगा, ताकि छात्रों को अपनी पढ़ाई के बदले कुर्बानी न देनी पड़े.
क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने की मांग
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने त्रि-स्तरीय निगरानी कमेटी के गठन और प्रत्येक चरण के बाद क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर संवैधानिक या विधिक संशोधन भी किए जाएं.
सीबीआई जांच की मांग बरकरार
उन्होंने बताया कि अगले चरण में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाया जाएगा. वर्तमान में भूख हड़ताल को केवल रोका गया है, लेकिन धरना स्थल का टेंट यथावत रहेगा. साथ ही, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए साफ किया कि जब तक निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की स्थायी गारंटी नहीं मिलती, यह संघर्ष और जिम्मेदारी जारी रहेगी.