/पहली लड़ाई जीते, अब व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई लड़ेंगे... JSSC-CGL परीक्षा रद्द होने पर बोले देवेंद्र नाथ महतो

24 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार हेमंत सरकार ने JSSC CGL परीक्षा को रद्द कर दिया. इसी के साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस वार्ता के दौरान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत से ही कार्रवाइयों के बावजूद इसे निरंतर आगे बढ़ाया गया. मशाल जुलूस, विधानसभा घेराव और तिरंगा यात्रा जैसे अभियानों के बाद राज्य सरकार का यह फैसला छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और देश-दुनिया से मिले समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया.