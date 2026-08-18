/JSSC CGL पेपर लीक केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, BSO तेजनारायण पंडित गिरफ्तार

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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC CGL) परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में सीआईडी (CID) के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है. स्थानीय पुलिस ने पत्थलगड्डा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) तेजनारायण पंडित को हिरासत में लिया है. फिलहाल, पुलिस परीक्षा में हुई धांधली से जुड़े अहम बिंदुओं पर उनसे पूछताछ कर रही है. कुछ दिन पहले ही गड़बड़ी के इस मामले में तेजनारायण पंडित का नाम सामने आया था. पूछताछ पूरी होने के बाद ही इस पूरे नेटवर्क में उनकी भूमिका स्पष्ट हो सकेगी.
सीएम सोरेन ने रद्द की हैं परीक्षाएं
बता दें कि JSSC और JPSC परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर रांची में अभ्यर्थियों का जोरदार आंदोलन चल रहा है. इसी बीच छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए 17 अगस्त, 2026 (सोमवार की देर शाम) मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया. सीएम ने JSSC CGL समेत टीडीपीएल (TDPL) कंपनी की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया है.
सीजीएल परीक्षा रद्द करने से सफल अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकाला
जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने रद्द किया है. ऐसे लगभग 2 हजार से ज्यादा सफल अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से नौकरी में थे, लेकिन सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को रद्द किया है. नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद से सभी आंदोलित हैं और राज्य सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं. अपनी मांग को लेकर सभी लोगों ने प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक मार्च निकाला और राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई. इन सभी सफल लोगों को राज्य सरकार ने दिंसबर में नियुक्ति पत्र सौंपा था, जिसके बाद से सभी राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे.
कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाने को स्वतंत्र: पूर्व महाधिवक्ता
झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार ने कहा कि न्यायालय का दरवाजा छात्रों के लिए खुला है। अगर सरकार परीक्षा रद्द करने के मामले पर मजबूत दलील दे पाई, तो यह कोर्ट में टिक पाएगा. अगर किसी दबाव में यह फैसला लिया गया है और सरकार के पास कोई मजबूत पक्ष नहीं है, तो सीधे तौर पर छात्रों को फायदा मिलेगा.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक