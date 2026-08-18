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JSSC CGL पेपर लीक केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, BSO तेजनारायण पंडित गिरफ्तार

JSSC CGL Paper Leak Case: JSSC CGL पेपर लीक केस में पुलिस ने 18 अगस्त, 2026 दिन मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पत्थलगड्डा BSO तेजनारायण पंडित हिरासत में लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 18, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:10 PM IST
JSSC CGL पेपर लीक केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, BSO तेजनारायण पंडित गिरफ्तार
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) पत्थलगड्डा BSO तेजनारायण पंडित हिरासत में

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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