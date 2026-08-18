/JSSC CGL पेपर लीक केस: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, BSO तेजनारायण पंडित गिरफ्तार

सीजीएल परीक्षा रद्द करने से सफल अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकाला

जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार ने रद्द किया है. ऐसे लगभग 2 हजार से ज्यादा सफल अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से नौकरी में थे, लेकिन सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति को रद्द किया है. नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद से सभी आंदोलित हैं और राज्य सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं. अपनी मांग को लेकर सभी लोगों ने प्रोजेक्ट भवन से बिरसा चौक तक मार्च निकाला और राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई. इन सभी सफल लोगों को राज्य सरकार ने दिंसबर में नियुक्ति पत्र सौंपा था, जिसके बाद से सभी राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे थे.