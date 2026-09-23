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JSSC CGL पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार

जेएसएससी सीजीएल पेपर मामले में जमशेदपुर के फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार को गिरिडीह से गिरफ्तार किया है. सीआईडी ने संजय कुमार को उनके घर से दबोचा गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 23, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:06 PM IST
JSSC CGL पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार
Image Credit: जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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