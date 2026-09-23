/JSSC CGL पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार

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जेएसएससी सीजीएल पेपर गड़बड़ी मामले में रांची सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है. सीआईडी की टीम ने गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा गांव स्थित उसके पैतृक आवास से फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार को गिरफ्तार कर रांची ले गई है.
साल 2025 बैच के फूड इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार
जानकारी के अनुसार, रांची सीआईडीके डीएसपी अरविंद सिंह के नेतृत्व में टीम गांवा पहुंची थी. वहां एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार और गांवा थाना पुलिस के सहयोग से संजय कुमार को उनके घर से दबोचा गया. बताया जा रहा है कि संजय कुमार साल 2025 बैच के फूड इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में जमशेदपुर में पदस्थापित हैं.
संजय कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, फिर हुई गिरफ्तारी
सीआईडी सूत्रों के अनुसार, सीजीएल पेपर लीक मामले में संजय कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं. इन्हीं सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है. गिरफ्तारी के बाद सीआईडी की टीम संजय कुमार को अपने साथ रांची ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी.
JSSC-CGL मामले में 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई
बता दें कि 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में JPSC के 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा, JSSC CGL, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ये अहम सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुनी. दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा. अब यह फैसला अगली सुनवाई यानी 7 अक्टूबर, 2026 को होगी.
दरअसल, JPSC और JSSC CGL समेत कई प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में धांधली का हवाला देते हुए 18 अगस्त को झारखंड सरकार ने रद्द करने का फैसला सुनाया था. हेमंत सरकार के इस फैसले पर अभ्यर्थी अपनी बातों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे, जहां 20 अगस्त को कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा