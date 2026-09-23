/JSSC CGL पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार

JSSC-CGL मामले में 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

बता दें कि 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में JPSC के 11वीं से 13वीं सिविल परीक्षा, JSSC CGL, CDPO और फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) की नियुक्ति परीक्षा रद्द करने वाले राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ये अहम सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुनी. दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखा. अब यह फैसला अगली सुनवाई यानी 7 अक्टूबर, 2026 को होगी.