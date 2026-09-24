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JSSC-CGL पेपर लीक मामला: बिहार के सारण से मनु कुमार सिंह गिरफ्तार, CID ने दो अन्य आरोपियों को लिया रिमांड पर

JSSC-CGL परीक्षा कांड में सीआईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी मनु कुमार सिंह को बिहार के सारण से गिरफ्तार किया गया है. वहीं, कुंदन कुमार और समीर कुमार से सीआईडी पूछताछ करेगी.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:04 PM IST
JSSC-CGL पेपर लीक मामला: बिहार के सारण से मनु कुमार सिंह गिरफ्तार, CID ने दो अन्य आरोपियों को लिया रिमांड पर
Image Credit: JSSC-CGL परीक्षा कांड में सीआईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया (File Photo)

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