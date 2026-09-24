/JSSC-CGL पेपर लीक मामला: बिहार के सारण से मनु कुमार सिंह गिरफ्तार, CID ने दो अन्य आरोपियों को लिया रिमांड पर

जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार

बता दें कि 23 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर गड़बड़ी मामले में रांची सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी. सीआईडी ने यहां से एक फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था. सीआईडी की टीम ने गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा गांव स्थित उसके पैतृक आवास से फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार को गिरफ्तार कर रांची ले गई. रांची सीआईडी के डीएसपी अरविंद सिंह के नेतृत्व में टीम गांवा पहुंची थी. वहां एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार और गांवा थाना पुलिस के सहयोग से संजय कुमार को उनके घर से दबोचा गया. बताया जा रहा है कि संजय कुमार साल 2025 बैच के फूड इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में जमशेदपुर में पदस्थापित हैं.