/JSSC-CGL पेपर लीक मामला: बिहार के सारण से मनु कुमार सिंह गिरफ्तार, CID ने दो अन्य आरोपियों को लिया रिमांड पर

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JSSC-CGL परीक्षा में हुई धांधली और गड़बड़ी की जांच कर रही CID को एक और बड़ी सफलता 24 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को मिली है. सीआईडी की टीम ने बिहार के सारण जिले में छापेमारी कर मामले के एक प्रमुख आरोपी मनु कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी कार्रवाई सीआईडी थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की गई है.
मनु कुमार सिंह पर आरोप है कि उसने अनुचित साधनों और सांठ-गांठ के जरिए कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में फायदा पहुंचाया. जांच में यह भी सामने आया है कि मनु की मदद से कई अभ्यर्थी परीक्षा पास करने में भी कामयाब रहे. सीआईडी (CID) अब उससे गिरोह के बाकी सदस्यों और पैसों के लेन-देन को लेकर पूछताछ कर रही है.
जेल में बंद कुंदन और समीर से भी होगी पूछताछ
दूसरी तरफ सीआईडी ने इस कांड की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए पहले से न्यायिक हिरासत जेल में बंद दो अन्य आरोपियों, कुंदन कुमार और समीर कुमार को रिमांड पर लिया है. दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर सीआईडी की टीम अब आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी.
परीक्षा में धांधली से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन
अधिकारियों का मानना है कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद इस पूरे सिंडिकेट में शामिल कुछ और बड़े चेहरों और मास्टरमाइंड का खुलासा हो सकता है. फिलहाल, सीआईडी परीक्षा में धांधली से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से छानबीन में जुटी है.
जमशेदपुर का फूड इंस्पेक्टर गिरिडीह से गिरफ्तार
बता दें कि 23 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को जेएसएससी सीजीएल पेपर गड़बड़ी मामले में रांची सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी. सीआईडी ने यहां से एक फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था. सीआईडी की टीम ने गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा गांव स्थित उसके पैतृक आवास से फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार को गिरफ्तार कर रांची ले गई. रांची सीआईडी के डीएसपी अरविंद सिंह के नेतृत्व में टीम गांवा पहुंची थी. वहां एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार और गांवा थाना पुलिस के सहयोग से संजय कुमार को उनके घर से दबोचा गया. बताया जा रहा है कि संजय कुमार साल 2025 बैच के फूड इंस्पेक्टर हैं और वर्तमान में जमशेदपुर में पदस्थापित हैं.