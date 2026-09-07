Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JSSC-CGL पेपर लीक: CID की बड़ी कार्रवाई, पटना से दबोचा गया आरोपी राजन कुमार

JSSC-CGL पेपर लीक: CID की बड़ी कार्रवाई, पटना से दबोचा गया आरोपी राजन कुमार

JSSC-CGL Paper Leak: जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने एक और गिरफ्तारी की है. सीआईडी ने बिहार की राजधानी पटना से 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को राजन कुमार पकड़ा है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:49 PM IST
JSSC-CGL पेपर लीक: CID की बड़ी कार्रवाई, पटना से दबोचा गया आरोपी राजन कुमार
Image Credit: जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी (File Photo)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
JSSC-CGL पेपर लीक: CID की बड़ी कार्रवाई, पटना से दबोचा गया आरोपी राजन कुमार
2
3
4
5