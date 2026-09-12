'बिना दोष साबित हुए नौकरी न छीनी जाए', JSSC CGL चयनित अभ्यर्थियों का छलका दर्द

राज्य चुनें
झारखंड की राजधानी रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि वे वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन पर पैसे देकर नौकरी हासिल करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ भीड़ तंत्र के वजह से एग्जाम कैंसिल करना गलत है. अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी या पैसे के बल पर नौकरी हासिल नहीं की है, बल्कि सालों तक पढ़ाई और मेहनत करने के बाद उनका चयन हुआ है. उन्होंने कहा कि वे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों से आते हैं, ऐसे में 35 से 40 लाख रुपये देकर नौकरी हासिल करने का आरोप पूरी तरह गलत है.
चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सभी चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी रद्द कर देना न्यायसंगत नहीं है. उनका कहना है कि CID मामले की जांच कर रही है और कोर्ट भी पूरे मामले को देख रहा है, इसलिए जांच के आधार पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए.
एक चयनित अभ्यर्थी ने भावुक होते हुए कहा कि उन पर 35 से 40 लाख रुपये देकर नौकरी लेने का आरोप लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे आदिवासी और गरीब परिवार से आते हैं और उनकी मां घर पर रहती हैं. ऐसे में इतना पैसा जुटाकर नौकरी लेना उनके लिए संभव ही नहीं है.
अभ्यर्थी ने यह भी बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नौकरी लगी थी. उन्होंने कहा कि पहले वे ITBP में काम करते थे और नौकरी लगने के बाद उन्होंने वहां की नौकरी छोड़ दी. अब अगर JSSC CGL की नौकरी भी चली जाती है, तो उनके सामने भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा.
चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन बिना दोष साबित हुए सभी चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाना नहीं चाहिए.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा