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'बिना दोष साबित हुए नौकरी न छीनी जाए', JSSC CGL चयनित अभ्यर्थियों का छलका दर्द

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अभ्यर्थी भावुक भी हो गए. उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद का असर सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ रहा है. उनका कहना था कि जिन लोगों ने आंदोलन किया है, वे उनके साथ हैं, लेकिन निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाना सही नहीं है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:26 PM IST
'बिना दोष साबित हुए नौकरी न छीनी जाए', JSSC CGL चयनित अभ्यर्थियों का छलका दर्द
Image Credit: JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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