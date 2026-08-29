/JSSC परीक्षा में संथाली पेपर पर बवाल, पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पूछने का आरोप, 2 सितंबर को रांची में आंदोलन की चेतावनी

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Dhanbad News: JSSC समेत राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संथाली भाषा के प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने के विरोध में छात्रों और अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा. धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं जुटे और राज्य सरकार व परीक्षा आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रणाली और प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए.
छात्र नेता मनमोहन हेमरम ने कहा कि फील्ड वर्कर और युवाओं के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संथाली भाषा के प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम के विपरीत संस्कृत साहित्य से जुड़े सवाल पूछे गए. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र में पूछा गया था कि 'महुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं?' जबकि संथाली भाषा के पेपर में सवाल संथाली भाषा, उसकी लिपि, साहित्य और संस्कृति से जुड़े होने चाहिए थे.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि संथाली भाषा के प्रश्नपत्र में संस्कृत से संबंधित सवाल पूछा जाना परीक्षा तंत्र की गंभीर लापरवाही और गड़बड़ी को दर्शाता है. उनका आरोप है कि झारखंड में आदिवासियों और स्थानीय लोगों के हितों की बात करने वाली सरकार के कार्यकाल में यदि अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, तो यह बेहद आपत्तिजनक है. छात्रों ने सरकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करने और उनकी मांगों पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की.
रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो आगामी 2 सितंबर को रांची स्थित बापू वाटिका पहुंचकर राज्यस्तरीय उग्र और व्यापक आंदोलन किया जाएगा. अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अपने अधिकारों और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे.