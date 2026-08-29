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JSSC परीक्षा में संथाली पेपर पर बवाल, पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पूछने का आरोप, 2 सितंबर को रांची में आंदोलन की चेतावनी

Dhanbad News: जेएसएससी समेत राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में संथाली भाषा के प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल पूछे जाने का आरोप लगाते हुए धनबाद में छात्रों और अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया. रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन के दौरान परीक्षा आयोग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:37 PM IST
JSSC परीक्षा में संथाली पेपर पर बवाल, पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पूछने का आरोप, 2 सितंबर को रांची में आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: JSSC परीक्षा में संथाली पेपर पर बवाल, पाठ्यक्रम से बाहर सवाल पूछने का आरोप

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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