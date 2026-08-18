/रांची में शुरू होगा एक नया आंदोलन? JSSC-CGL परीक्षाएं रद्द होने पर उम्मीदवार बोले- एक झटके में हम बेरोजगार हो गए...

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झारखंड में छात्रों के 24 दिन के आंदोलन के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार ने झुकते हुए सोमवार (17 अगस्त) को JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया. इसके बाद छात्रों ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया. प्रदेश सरकार के इस फैसले से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है. अब JSSC, CGL परीक्षा को पास कर चुके अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं. परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद मैं सड़क पर आ गया हूं.
उसने कहा कि सरकार के फैसले के बाद में सड़क पर आ गया हूं. मैं अपने माता-पिता से कहना चाहूंगा आप धैर्य रखिए, हम लोग फिर से जीतेंगे. मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप अपने इस फैसले को वापस लीजिए. सरकार के इस फैसले से अदालत का जो आदेश था, उसकी अवहेलना हुई है. एक तरह से कहा जा सकता है कि आज न्याय की हार हुई है.
उसने कहा कि आज माननीय अदालत की हार हुई है. मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा. प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद हुई थी और उसे सुप्रीम कोर्ट की भी मंजूरी मिली थी. इसके बावजूद सरकार के फैसले के बाद वे अचानक बेरोजगार हो गए. उसने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले पर दोबारा विचार करने की अपील की.
कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने दूसरे राज्यों में अपनी बनी-बनाई नौकरियां छोड़ दी थी, लेकिन सरकार के इस फैसले ने उनका करियर पूरी तरह अंधकारमय बना दिया है. प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर लगभग एक साल चली लंबी सुनवाई के बाद हुई थी.
ऐसे में इस परीक्षा को निरस्त करना सरासर अन्याय है. इन अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे अदालत में जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब दोबारा हाईकोर्ट जाने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है.