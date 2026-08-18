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रांची में शुरू होगा एक नया आंदोलन? JSSC-CGL परीक्षाएं रद्द होने पर उम्मीदवार बोले- एक झटके में हम बेरोजगार हो गए...

JPSC-CGL Exams Cancelled: छात्र आंदोलन के झुकते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है. अब JSSC, CGL परीक्षा को पास कर चुके अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:49 AM IST
रांची में शुरू होगा एक नया आंदोलन? JSSC-CGL परीक्षाएं रद्द होने पर उम्मीदवार बोले- एक झटके में हम बेरोजगार हो गए...
Image Credit: JSSC-CGL परीक्षाएं रद्द होने पर छलका उम्मीदवारों का दर्द (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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