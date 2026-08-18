/JSSC छात्र आंदोलनः क्या सरकार ने छात्रों में फूट डाल दी? परीक्षा रद्द होने पर स्टूडेंट नेताओं के बयानों में मतभेद

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झारखंड में बीते 24 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन आखिरकार सोमवार (17 अगस्त) की रात को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया. छात्रों के दबाव के आगे झुकते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है. इसको लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक छात्रों ने जमकर जश्न मनाया. ढोल-नगाड़े बजे, अबीर-गुलाल उड़ाए गए और कई जगह पटाखे भी छोड़े गए. हालांकि सरकार की घोषणा के बाद छात्र संगठनों के बीच आंदोलन को लेकर अलग-अलग रुख सामने आया. छात्रों का एक गुट अभी भी CBI जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, जबकि कुछ छात्र नेताओं के अनुसार, आंदोलन का उद्देश्य पूरा हुआ. इसे देखते हुए लगता है कि सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करके छात्र आंदोलन में फूट डाल दी है.
उम्मे हबीबा ने CM हेमंत की तारीफ की
हेमंत सरकार की ओर से परीक्षा रद्द होने की घोषणा होते ही छात्र नेता उम्मे हबीबा ने खुशी जताई और उन्होंने अपना अनशन भी समाप्त कर दिया. उम्मे हबीबा ने कहा कि हमारी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह आदिवासियों और मूल निवासियों की सरकार है. एक ऐसी सरकार जो सच में उनके हितों का ख्याल रखती है. उन्होंने दिखा दिया है कि हेमंत है तो हिम्मत है. मैं मुख्यमंत्री का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया. मैं राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिनके प्रतिनिधियों ने लगातार हमसे मिलकर समर्थन और भरोसा दिया. मैं रियाज अहमद का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि वे हमारे साथ खड़े रहे. मैं इरफान अंसारी और दीपिका पांडे के साथ-साथ जयराम महतो और देवेंद्र महतो समेत सभी का शुक्रिया अदा करती हूं. सभी ने यह लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छे से लड़ी.
देवेंद्र नाथ महतो बोले- संघर्ष जारी रखेंगे
वहीं, दूसरी ओर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा कि अभी CBI जांच की मांग अधूरी है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं अपना विरोध प्रदर्शन अभी रोक रहा हूं, लेकिन सुधार के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा. मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता हूं जहां पेपर लीक और गड़बड़ियां न हों,एक ऐसी व्यवस्था जो यह गारंटी दे कि जो बच्चे अभी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हैं, उन्हें भविष्य में JPSC या JSSC परीक्षाओं में शामिल होने पर ऐसे त्याग न करने पड़ें या ऐसी लड़ाइयां न लड़नी पड़ें. अगर इसके लिए विधानसभा को नए कानून बनाने पड़ें या संविधान में संशोधन करना पड़े, तो ऐसा किया जाना चाहिए. हर परीक्षा की निगरानी होनी चाहिए, हर परीक्षा का ऑडिट होना चाहिए, और हर परीक्षा और हर चरण के लिए एक स्पष्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए. हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे. उन्होंने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया है.
अभी हमारी लड़ाई अधूरी है- पीयूष कुमार
एक अन्य छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि ये पहला कदम है. अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती है, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं है. ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी आधी मांगे पूरी हुई है. अभी CBI जांच बाकी है. अभी 11 से 13 वाले फैसले का पलटा जाना बाकी है. अभी हम लोग बैठकर गहन अध्ययन करेंगे और फिर बताएंगे कि हमारी कौन-कौन सी बाकी है. अभी हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं.