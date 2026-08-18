Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JSSC छात्र आंदोलनः क्या सरकार ने छात्रों में फूट डाल दी? परीक्षा रद्द होने पर स्टूडेंट नेताओं के बयानों में मतभेद

JSSC छात्र आंदोलनः क्या सरकार ने छात्रों में फूट डाल दी? परीक्षा रद्द होने पर स्टूडेंट नेताओं के बयानों में मतभेद

JPSC Student Protest: हेमंत सोरेन सरकार ने JPSC, CGL और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है. अब छात्रों का एक गुट अभी भी CBI जांच की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, जबकि कुछ छात्र नेताओं के अनुसार, आंदोलन का उद्देश्य पूरा हुआ.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:52 AM IST
JSSC छात्र आंदोलनः क्या सरकार ने छात्रों में फूट डाल दी? परीक्षा रद्द होने पर स्टूडेंट नेताओं के बयानों में मतभेद
Image Credit: JSSC छात्र आंदोलनः क्या सरकार ने छात्रों में फूट डाल दी? परीक्षा रद्द होने पर स्टूडेंट नेताओं के बयानों में मतभेद (ANI)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखीसरायः यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरी, 10 कांवरिए घायल
2
3
4
5