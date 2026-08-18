/JSSC छात्र आंदोलनः क्या सरकार ने छात्रों में फूट डाल दी? परीक्षा रद्द होने पर स्टूडेंट नेताओं के बयानों में मतभेद

वहीं, दूसरी ओर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा कि अभी CBI जांच की मांग अधूरी है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं अपना विरोध प्रदर्शन अभी रोक रहा हूं, लेकिन सुधार के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा. मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करता हूं जहां पेपर लीक और गड़बड़ियां न हों,एक ऐसी व्यवस्था जो यह गारंटी दे कि जो बच्चे अभी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में हैं, उन्हें भविष्य में JPSC या JSSC परीक्षाओं में शामिल होने पर ऐसे त्याग न करने पड़ें या ऐसी लड़ाइयां न लड़नी पड़ें. अगर इसके लिए विधानसभा को नए कानून बनाने पड़ें या संविधान में संशोधन करना पड़े, तो ऐसा किया जाना चाहिए. हर परीक्षा की निगरानी होनी चाहिए, हर परीक्षा का ऑडिट होना चाहिए, और हर परीक्षा और हर चरण के लिए एक स्पष्ट प्रमाण पत्र होना चाहिए. हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे. उन्होंने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया है.