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JTET भाषा विवाद: सुलझाव के लिए समिति में शामिल हुए दो नए मंत्री, 3 जून को होगी अहम बैठक

Jharkhand News: JTET भाषा विवाद सुलझाने के लिए लिए एक समिति का गठन किया गया था. वहीं, अब इस कमेटी में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हाफिजुल हसन भी शामिल हो गए हैं. इसके लिए 3 जून को बैठक होगी.

Written By  KUMAR CHANDAN|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 30, 2026, 04:00 PM IST

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JTET भाषा विवाद
JTET भाषा विवाद

झारखंड में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए JTET परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे को सुलझाने के लिए पांच सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था. इस समिति की दो बैठकें पहले ही हो चुकी हैं. इसके बाद, दो और सदस्यों मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हाफिजुल हसन को इस पैनल में शामिल किया गया. अब इस भाषाई विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से अगली बैठक 3 जून को निर्धारित की गई है. मूल पांच-सदस्यीय पैनल में इन दो सदस्यों के जुड़ने से समिति की कुल सदस्य संख्या बढ़कर सात हो गई है. 

बैठक के दौरान, समिति भाषाओं की जिला-वार सूची में भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल करने पर विचार-विमर्श करेगी. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि भाषा के मुद्दे पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं. हालांकि इस मामले पर पहले ही एक बैठक हो चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने विवाद को सुलझाने में मदद के लिए समिति में दो और मंत्रियों को शामिल करने का फैसला किया. अब एक नई बैठक बुलाई जा रही है. इस बैठक के बाद, स्कूली शिक्षा विभाग विचार-विमर्श के नतीजों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा.  इस मामले में मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक अनुरोध सौंपा गया था, जिसे बाद में उनकी मंज़ूरी मिल गई; अब आगामी बैठक के दौरान इस मामले पर उचित विचार किया जाएगा.

वही, इसे लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि बैठक के दौरान दो और नाम शामिल करने की बात आई और उन्हें शामिल किया गया, अब जो बैठक होगी उसमें पारदर्शी तरीके से फैसला होगा. ऐसा फैसल होगा जो सभी को मान्य होगा. कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जेटेट परीक्षा में जो हमारी भाषा है, उसको शामिल करने की पक्षधर है. 2008 हो, 2012हो, 2016 हो, अंगिका, भोजपुरी, मगही , मैथिली को शामिल किया गया था. भाषा हमारे सांस्कृतिक धरोहर है. भाषा का सम्मान होना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार से मांग करती है, इन भाषाओं को शामिल करना चाहिए. 

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भाषा मामले में बीजेपी नेता हेमंत दास ने कहा कि झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी से लगा हुआ है. शिक्षक बहाली का ममाला है, जिस क्षेत्र से सटा है और वहां को भाषा बोली जाती है. उसको मान्यता मिलना चाहिए अगर पलामू के लोगों से नागपुरी बोलने को कहेगें तो संभव नहीं, गोड्डा और देवघर के लोगों को खोरठा बोलने बोला जाएगा तो संभव नहीं .  उन्होंने कहा कि ऐसे में उन क्षेत्रों में वहां बोली जाने वाली भाषा को शामिल किया जाना चाहिए . प्रतियोगिता परीक्षा में स्टूडेंट क्यों सफर करें . जहां जो बोली जाती है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए.  जबकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है, भाषा का खेल है या राजनीति का खेल चल रहा है पता नहीं. लेकिन ये मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. ऐसे विषयों पर त्वरित निर्णय होना चाहिए. 

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