JTET Language Controversy: 17 मई को पहली बैठक, क्या सुलझेगा भाषा का पेच? कांग्रेस के अंदर ही उठे सवाल

JTET Language Controversy: झारखंड में JTET भाषा विवाद को लेकर सियासत लगातार तेज होती दिख रही है. इस मामले में गठित कमेटी की पहली बैठक 17 मई को आयोजीत होगी.झारखंड में भाषा विवाद पर सभी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है. इसी बीच झारखंड राज्य के वित्त मंत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी का आधिकारिक स्टैंड भी मांगा है, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने वित्त मंत्री के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमेटी में शामिल मंत्री कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये सभी मंत्री कांग्रेस कोटे से हैं और कैबिनेट की बैठक में अपनी राय पहले ही रख चुके हैं. उनके अनुसार पार्टी की ओर से ही कमेटी का गठन किया गया है, इसलिए अलग से प्रदेश नेतृत्व से राय मांगने का कोई खास औचित्य नहीं बनता. हालांकि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश नेतृत्व राजनीतिक मामलों की बैठक में चर्चा करेगा.

ये भी पढ़ें: भोजपुर-बक्सर MLC सीट पर किसका होगा कब्जा? उपचुनाव में वोटिंग आज,14 मई को आएंगे नतीजे

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इस संवेदनशील विषय पर मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों, मंत्रियों और संगठन के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए थी.उन्होंने रहा कि सामूहिक चर्चा के बाद पार्टी का एक स्टैंड बनना चाहिए. दूसरी ओर झामुमो सांसद विजय हांसदा ने कहा कि झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में भाषा और रहन-सहन अलग है. भाषा विवाद को लेकर उठे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह भाषा विवाद पर लगातार पत्राचार हो रहा है, उससे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति साफ दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को खुलकर अपना पक्ष रखना चाहिए. भाजपा का कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा भेजा गया पत्र किसी को असहज करने के लिए नहीं है, मंत्री ने पार्टी का स्टैंड मंगा है.