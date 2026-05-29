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Rajya Sabha Election 2026: एक सीट के लिए प्रेशर बना रही है कांग्रेस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

Jharkhand News: झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता की बातों से तो लगता है कि पार्टी एक सीट कांग्रेस को देने के लिए राजी है. बस थोड़ी खींचतान हो रही है. इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना है. अगर कांग्रेस को एक सीट मिल जाती है तो यह उसके लिए बड़ी बात होगी.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 29, 2026, 11:25 AM IST

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झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026
झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर दावे, मुलाकात और बातचीत का दौर प्रारंभ हो चुका है. सत्ताधारी दल की बात करें तो कांग्रेस एक सीट पर दावा जता चुकी है. अब इस दावे को मजबूती देने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वाले हैं. इन दोनों नेताओं की मुलाकात में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर बातचीत हो सकती है. उधर, बीजेपी ने भी एक सीट पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर राज्यसभा चुनाव में ट्विस्ट ला दिया है.

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी रांची में होंगे. सांसद, विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री सहित पार्टी के लोगों से राज्यसभा चुनाव को लेकर विमर्श किया जाएगा. दोनों नेता राज्य में गठबंधन के नेता सीएम हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे पास संख्या बल है. गठबंधन के सभी साथी जब मिलकर तय करेंगे तो दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आएगी. 

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शाहदेव ने कहा कि हमारे पास जीत के आंकड़े हैं. इंडिया ब्लॉक को राज्यसभा की दोनों सीट जीतने के लिए जितने नंबर चाहिए, उतने हमारे पास हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी के. राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी रांची में हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे. वे हमारे गठबंधन के नेता हैं और हम फूल प्रूफ रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. 

किशोर शाहदेव ने कहा कि बीजेपी के पास नंबर न होने पर भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया गया है. बीजेपी को बताना चाहिए कि बाकी के 4 विधायक कहां से तोड़फोड़ करके लाएंगे. हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे. 8 जून को नामांकन की अंतिम तारीख है. इसलिए अब बातचीत का दौर शुरू होगा.

वहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी बताते हुए कहा कि झामुमो कितना भी अनादर करेगी, कांग्रेस इसकी पिछलग्गू बनकर चलने का काम करेगी. वो सत्ता से चिपककर रहना चाहती है. राज्यसभा चुनाव को लेकर साहू ने कहा कि भले ही सरकार गठबंधन की चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झामुमो, कांग्रेस को कोई तवज्जो देने वाली है. ये स्वार्थी लोग हैं. दूसरी ओर, बीजेपी सेवा का गठबंधन करती है.

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की एक सीट पर दावेदारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा, दावा तो स्वाभाविक बनता है. कांग्रेस हमारे गठबंधन की घटक है. उच्चस्तर पर बातचीत चल रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इच्छा सर्वोपरि होगी. विमर्श के बाद ही इस पर कोई निर्णय होगा. कौन उम्मीदवार होगा, किस दल से होगा, ये सभी बातें बैठक में होंगी. इतना तय है इंडिया ब्लॉक ही दोनों सीटें जीतेगा.

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