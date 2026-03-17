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Hindi NewsJharkhandखूंटी में गैस का महा-संकट: 45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं

खूंटी में गैस का महा-संकट: 45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं

Khunti Gas Crisis: खूंटी जिले में घरेलू गैस के दाम 910 रुपए से बढ़कर 970 रुपए हो गया है. वहीं, 18 दिन के बाद होने वाली बुकिंग अब 45 दिनों में हो रही है. इससे लोग लकड़ी जलाकर खाना पका रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:11 PM IST
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45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं (Photo- AI)
45 दिन में मिलेगा एक सिलेंडर, रसोई में फिर लौटा लकड़ी-कोयला का धुआं (Photo- AI)

Khunti News: खूंटी में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने से लोगों में चिंता बनी हुई है. ईरान-इजरायल युद्ध पर देश के अन्य जगहों में जहांं घरेलू गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं. वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए नियम में भी बदलाव हुआ है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं. घरेलू गैस के दाम 910 रुपए से बढ़कर 970 रुपए हो गया है. वहीं 18 दिन के बाद होने वाली बुकिंग अब 45 दिनों में हो रही है. इससे लोग लकड़ी जलाकर खाना पका रहे हैं. खूंटी में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर नहीं मिलने से भोजन के व्यंजन बनाने में भी बदलाव आया है. दो सब्जी के बदले एक सब्जी बन रही है. 

रोजाना सुबह में लोग एजेंसी के सामने लाइन में खड़े हो रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. इंडेन गैस बुकिंग के लिए ओटीपी की भी काफी समस्या हो रही है. इस कारण लोगों को समय से गैस बुकिंग कराने में भी समस्या हो रही है. 

खूंटी निवासी जगन्नाथ महतो ने बताया कि गैस नहीं मिलने से बहुत मुश्किल हो रही है. पहले लकड़ी चूल्हा था, उसको भी हटा दिए हैं और फिर लकड़ी चूल्हा बनाना पड़ा है. इधर-उधर से जुगाड़ करने के बाद घर में खाना पक रहा है. नियमित रूप से गैस नहीं मिल रहा है. 

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श्रवण महतो ने बताया कि गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह से ही लाइन लगाना पड़ा और दोपहर के बाद गैस मिला. गैस मिलने में काफी दिक्कत हो रही है. डीएससी नंबर से मैसेज नहीं आता है तो गैस नहीं मिलता है. 

नीलम कुमारी ने बताया कि गैस क्राइसिस से भोजन में भी बदलाव लाना पड़ा है. पहले जहां तीन सब्जियां बनती थीं, वहां अब एक सब्जी बन रही है. बच्चों को नाश्ता बनाकर देना होता है. टिफिन तैयार करना होता है. घर के लिए नाश्ता और भोजन भी पकाना है. इसलिए गैस की काफी दिक्कत हो रही है.

रेणु देवी ने बताया कि गैस बचाने के लिए कोयला चूल्हा जला रहे हैं. अब 45 दिन में गैस सिलेंडर मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है तो समस्या और भी बढ़ गई है. हमलोगों के घर में सिलेंडर एक महीने भी नहीं चलता है. ऐसे में 45 दिन कैसे एक सिलेंडर चलाएंगे.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

यह भी पढ़ें: LPG Cylinder Booking New Rule: रसोई गैस सिलेंडर चाहिए तो Aadhaar e-KYC कराइए

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Shailendra

  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

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