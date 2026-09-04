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खूंटी में जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अखंड हरि कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल

Janmashtami 2026: झारखंड के खूंटी में भाद्रपद जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है. सुबह से ही प्राचीन ठाकुरबाड़ी मंदिर समेत जिले के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और भक्ति गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है.

Written ByBRAJESH KUMAREdited ByRupak Mishra
Published: Sep 04, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:50 PM IST
खूंटी में जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अखंड हरि कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल
Image Credit: खूंटी में जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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BRAJESH KUMAR

BRAJESH KUMAR

ब्रजेश कुमार खूंटी जिले में जी मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं. इस जिले में अधिकांशत दुर्गम और बीहड़ इलाके हैं, जहां रिपोर्टिंग करना मुश्किल काम है. फिर भी ये अपना काम बखूबी निभाते हैं. गांव-गांव तक की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और अधिकारियों को सचेत करना इनका मकसद रहता है. इन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए तक पढ़ाई की है.

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