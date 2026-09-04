/खूंटी में जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अखंड हरि कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल

राज्य चुनें
Janmashtami 2026: भाद्रपद जन्माष्टमी के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में शुक्रवार सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं. जिले के प्राचीन ठाकुरबाड़ी मंदिर, श्रीराम मंदिर, बाबा आम्रेश्वर धाम, श्री दुर्गा मंदिर और जरियागढ़ के प्राचीन मदनमोहन मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. वहीं, जरियागढ़ के राधाकृष्ण मंदिर में अखंड हरिकीर्तन का आयोजन शुरू हो गया है, जो शनिवार को संपन्न होगा. जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और चारों ओर भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है.
जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालु दिनभर उपवास रखकर आधी रात का इंतजार कर रहे हैं. रात में मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. इसके लिए मंदिरों में विशेष तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्रद्धालु पूजा की थाली, बांसुरी, मोरपंख, फल, फूल, मेवा और मिठाइयां लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं. भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए भी विशेष प्रसाद तैयार किया जा रहा है.
प्राचीन ठाकुरबाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और भक्ति गीतों से पूरा परिसर गुंजायमान है. वहीं, जरियागढ़ में उत्कल समाज की ओर से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया है. इसमें विभिन्न जिलों से महिला और पुरुष कीर्तन मंडलियां पहुंची हैं. श्रद्धालु आराध्या कुमारी ने बताया कि उन्होंने जन्माष्टमी का उपवास रखा है. सुबह से ही मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की है और अब दिनभर उपवास रखने के बाद रात में भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा करेंगी. उन्होंने कहा कि रात में भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.
खूंटी में जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग मंदिरों में पूजा-अर्चना कर फल, फूल, मेवा और मिठाइयों का भोग लगा रहे हैं. श्रद्धालुओं को अब उस शुभ घड़ी का इंतजार है, जब आधी रात को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था. इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है.