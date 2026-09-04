/खूंटी में जन्माष्टमी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अखंड हरि कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल

प्राचीन ठाकुरबाड़ी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और भक्ति गीतों से पूरा परिसर गुंजायमान है. वहीं, जरियागढ़ में उत्कल समाज की ओर से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अखंड हरिकीर्तन का आयोजन किया गया है. इसमें विभिन्न जिलों से महिला और पुरुष कीर्तन मंडलियां पहुंची हैं. श्रद्धालु आराध्या कुमारी ने बताया कि उन्होंने जन्माष्टमी का उपवास रखा है. सुबह से ही मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की है और अब दिनभर उपवास रखने के बाद रात में भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा करेंगी. उन्होंने कहा कि रात में भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है.