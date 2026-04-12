Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3176041
Zee Bihar JharkhandJharkhand

खूंटी में डायन के शक में भतीजों ने सोते हुए चाचा-चाची पर किया कुल्हाड़ी से हमला, चाची की मौत

खूँटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के कातुद गाँव में डायन-बिसाही के अंधविश्वास में डूबे दो भाइयों, हंगरा और कुँवर पाहन ने अपने चाचा-चाची पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में चाची की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से हमले में प्रयुक्त टांगी व डंडा बरामद कर लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 04:05 PM IST

Trending Photos

वरुण रजक, डीएसपी, खूँटी
वरुण रजक, डीएसपी, खूँटी

झारखंड के खूंटी जिले से अंधविश्वास और रंजिश की एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. मारंगहादा थाना क्षेत्र के कातुद गांव में डायन-बिसाही के शक में दो सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही चाचा-चाची पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें चाची की मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है.

खूंटी के मारंगहादा थाना अंतर्गत कातुद गांव में यह खौफनाक घटना मंगलवार की रात को हुई. आरोपी भतीजे, 25 वर्षीय हंगरा पाहन और 20 वर्षीय कुंवर पाहन, के दिमाग में काफी समय से अपने चाचा-चाची के प्रति डायन-बिसाही का शक घर किए हुए था. वे बस किसी मौके की तलाश में थे. मंगलवार को करंज का फल चुनने जैसी मामूली बात पर विवाद शुरू हुआ, जिसे बहाना बनाकर दोनों भाइयों ने रात के सन्नाटे में सोते हुए चाचा-चाची पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स (RIMS) रांची रेफर किया गया. हालांकि, इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. पीड़ित गुझ्या पाहन के बयान के आधार पर मारंगहादा थाना में 'भारतीय न्याय संहिता 2023' (BNS) और 'डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम' के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन छापेमारी की और दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बोकारो में युवती का नरकंकाल मिलने के मामले में थाने के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानें

डीएसपी वरुण रजक ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई टांगी और डंडा बरामद कर लिया है. साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल से खून लगी मिट्टी भी जब्त की है. पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य संभावित लोगों की तलाश कर रही है ताकि उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जा सके. पुलिस ने समाज से अंधविश्वास से दूर रहने की अपील की है.

इनपुट- ब्रजेश कुमार

TAGS

Khunti news