Khunti News: 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, नवजात की मौत के बाद तोरपा थाने में दर्ज हुआ था मामला

Khunti News: झारखंड के खूंटी जिले में यौन उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है. घटना तोरपा थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी नाबालिग को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेज दिया. यह मामला तब सामने आया जब 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के पेट में पल रहे शिशु का जन्म होने के बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ तोरपा थाना में मामला दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ऋषभ गर्ग के निर्देश पर गठित छापेमारी टीम ने आरोपी को उसके घर से धर दबोचा.

SP ऋषभ गर्ग ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी भी नाबालिग है और लड़की की आयु लगभग 14 वर्ष है. दोनों की जान-पहचान करीब एक साल पुरानी है. आरोप है कि लड़के ने कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई और बाद में उसने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद बच्चे की भी मौत हो गई.

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इसके बाद 22 मई 2026 को पीड़िता ने तोरपा थाना में लिखित आवेदन दिया. आवेदन के आधार पर तोरपा थाना में कांड संख्या 29/26 दर्ज किया गया. पुलिस ने BNS की धारा 69 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने SDPO तोरपा विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में छापामारी टीम बनाई. टीम में तोरपा थाना प्रभारी मनीष कुमार, संजीव कुमार कर्णदेव और रिजर्व गार्ड शामिल थे. टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. SP ऋषभ गर्ग ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस तत्काल कार्रवाई कर ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है.