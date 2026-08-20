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खूंटी में जहरीले सांपों का कहर, 100 से ज्यादा लोग बने शिकार, 10 से अधिक लोगों की चुकी है मौत

Khunti News: खूंटी जिले में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब तक 100 से अधिक लोग जहरीले सांपों के काटने का शिकार हो चुके हैं, जबकि 10 से अधिक लोगों की मौत की बात सामने आई है. सदर अस्पताल में करीब 96 सर्पदंश के मरीजों का इलाज किया जा चुका है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 20, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:57 PM IST
खूंटी में जहरीले सांपों का कहर, 100 से ज्यादा लोग बने शिकार, 10 से अधिक लोगों की चुकी है मौत
Image Credit: खूंटी में जहरीले सांपों का कहर, 100 से ज्यादा लोग बने शिकार (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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