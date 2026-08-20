/खूंटी में जहरीले सांपों का कहर, 100 से ज्यादा लोग बने शिकार, 10 से अधिक लोगों की चुकी है मौत

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Khunti News: झारखंड के खूंटी जिले में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. विषैले सांपों के काटने से अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि 100 से अधिक लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं. वर्तमान में भी कई मरीज सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं. सदर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, अब तक छह लोगों की सर्पदंश से मौत हुई है. अस्पताल में प्रतिदिन सर्पदंश के मरीज पहुंच रहे हैं. वहीं, कई लोग अब भी झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवा देते हैं, जिससे शरीर में जहर फैलने के बाद उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है.
पोकला गांव निवासी मरीज नेल्सन डांग ने बताया कि खेत में काम करने के दौरान सांप ने उनके पैर में काट लिया था. उन्होंने बताया कि वह समय रहते सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां तत्काल उनका इलाज शुरू कर दिया गया. वहीं, पोसेया निवासी विनोद पूर्ती ने बताया कि घर के पास दिन में ही सांप ने उनके पैर में काट लिया था. इसके बाद वह पहले झाड़-फूंक कराने चले गए और वहां से सीधे अस्पताल पहुंचे. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति ठीक है.
ग्रामीण महिला करुणा धान ने बताया कि वह अपने पति का इलाज कराने सदर अस्पताल खूंटी पहुंची हैं. उन्होंने अस्पताल में सर्पदंश के कई मरीजों को इलाज कराते देखा. इनमें कुछ मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कुछ इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गए और कई मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.
सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आनंद किशोर उरांव ने बताया कि अस्पताल में अब तक करीब 96 सर्पदंश के मरीजों का इलाज किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग सांप काटने के बाद स्थानीय स्तर पर ही इलाज कराने लगते हैं. ऐसे में कई मरीजों की अस्पताल पहुंचने से पहले या अस्पताल लाने के दौरान मौत हो जाती है. अस्पताल में अब तक सर्पदंश से छह मौतें दर्ज की गई हैं. कई मामलों में परिजन पोस्टमार्टम भी नहीं कराते हैं, ऐसे में सर्पदंश से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार