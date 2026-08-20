/खूंटी में जहरीले सांपों का कहर, 100 से ज्यादा लोग बने शिकार, 10 से अधिक लोगों की चुकी है मौत

Khunti News: झारखंड के खूंटी जिले में सर्पदंश के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. विषैले सांपों के काटने से अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि 100 से अधिक लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं. वर्तमान में भी कई मरीज सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं. सदर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, अब तक छह लोगों की सर्पदंश से मौत हुई है. अस्पताल में प्रतिदिन सर्पदंश के मरीज पहुंच रहे हैं. वहीं, कई लोग अब भी झाड़-फूंक के चक्कर में समय गंवा देते हैं, जिससे शरीर में जहर फैलने के बाद उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है.