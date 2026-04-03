खूंटी में बड़ा हादसा: तालाब में डूबने से तीन मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र स्थित गुफु बड़का टोली में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. स्कूल से लौटने के बाद खेलने गए बच्चे नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और हादसे का शिकार हो गए. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
Trending Photos
Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां तोरपा थाना क्षेत्र के गुफु बड़का टोली में तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है और हर तरफ मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब बच्चे स्कूल से लौटने के बाद खेलते-खेलते तालाब की ओर चले गए. मासूमों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह मस्ती उनकी जिंदगी की आखिरी घड़ी बन जाएगी. घटना के बाद से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर किसी की आंखें नम हैं.
मृतक बच्चों की पहचान
इस दर्दनाक हादसे में जिन तीन बच्चों की जान गई है, उनकी पहचान सुमन गुड़िया के 8 वर्षीय बेटे निमिसन गुड़िया, 10 वर्षीय जइसन गुड़िया और हेरमन गुड़िया के 6 वर्षीय बेटे डेविड गुड़िया के रूप में हुई है. तीनों बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुफु के छात्र थे और पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद में भी सक्रिय थे. उनकी असमय मौत से स्कूल और गांव दोनों जगह शोक की लहर दौड़ गई है.
ये भी पढ़ें: काम से लौट रहे थे घर, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक, खूंटी में 3 घरों के चिराग बुझे
कैसे हुआ हादसा
गांव के वार्ड पार्षद के अनुसार, स्कूल की छुट्टी के बाद तीनों बच्चे खेलने के लिए तालाब के पास पहुंचे थे. इसी दौरान नहाने के क्रम में वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए. जब बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान तालाब किनारे उनके कपड़े मिले, जिससे अनहोनी की आशंका और गहरा गई.
गांव में पसरा मातम
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में उतरकर बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. एक साथ तीन मासूमों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक और संवेदना का माहौल बना हुआ है.
रिपोर्ट - ब्रजेश कुमार