Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /खूंटी को मिला नए बस स्टैंड का तोहफा, अब जाम से मिलेगी मुक्ति... लोगों में खुशी की लहर

खूंटी को मिला नए बस स्टैंड का तोहफा, अब जाम से मिलेगी मुक्ति... लोगों में खुशी की लहर

Khunti News: खूंटी को नए बस स्टैंड का तोहफा मिला है. उद्घाटन के दौरान, अध्यक्ष, SDO और अन्य अधिकारियों ने बस ड्राइवरों का माला पहनाया और उन्हें फूल भी भेंट किया.

Written ByBRAJESH KUMAREdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 25, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:46 PM IST
खूंटी को मिला नए बस स्टैंड का तोहफा, अब जाम से मिलेगी मुक्ति... लोगों में खुशी की लहर
Image Credit: खूंटी को मिला नए बस स्टैंड का तोहफा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

BRAJESH KUMAR

BRAJESH KUMAR

ब्रजेश कुमार खूंटी जिले में जी मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं. इस जिले में अधिकांशत दुर्गम और बीहड़ इलाके हैं, जहां रिपोर्टिंग करना मुश्किल काम है. फिर भी ये अपना काम बखूबी निभाते हैं. गांव-गांव तक की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और अधिकारियों को सचेत करना इनका मकसद रहता है. इन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए तक पढ़ाई की है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ड्यूटी छोड़ निजी क्लिनिक में कर रहे थे PMCH के प्रिंसिपल प्रैक्टिस, स्वास्थ्य मंत्री
Health Minister Nishant Kumar3 min ago
2
Health Minister Nishant Kumar3 min ago
3
Khunti news11 min ago
4
Madhubani News22 min ago
5
Dhanbad News38 min ago