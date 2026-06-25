राज्य चुनें
खूंटी में आज (25 जून, 2026) एक नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया. इस उद्घाटन कार्यक्रम का नेतृत्व SDO दीपेश कुमारी, नगर पंचायत अध्यक्ष रानी टूटी, कार्यकारी अधिकारी दीपप्रिया मिंज और जिला परिवहन अधिकारी हरिशंकर बारिक ने किया. आज से ही यहां लंबी दूरी की बसें रुकने लगी हैं. जिला मुख्यालय खूंटी में पहले यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए कोई खास बस स्टैंड नहीं था. लोग सड़कों पर ही बसें रोककर उनमें सवार होते थे. इस बस स्टैंड का निर्माण खूंटी के लिए एक स्वागत योग्य तोहफा है और इससे जनता बहुत खुश है.
उद्घाटन के दौरान, अध्यक्ष, SDO और अन्य अधिकारियों ने बस ड्राइवरों का माला पहनाकर और फूल भेंट करके स्वागत किया. जमीन पर दावा करने वाले एक व्यक्ति के साथ चल रहे विवाद के कारण उद्घाटन के समय माहौल थोड़ा अफरा-तफरी वाला रहा. उम्मीद है कि इस नए बस स्टैंड के शुरू होने से शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी.
साथ ही, छोटे वाहन जैसे टेम्पो और टुक-टुक चलाने वालों के लिए भी आर्थिक उपार्जन का माध्यम होगा. इस बस स्टैंड के बनने से लोगों में काफी उत्साह और उम्मीदें हैं. एसडीओ दीपेश कुमारी ने बताया कि आज नए बस स्टैंड का शुभारंभ किया गया. इसी बस स्टैंड से छोटी और बड़ी गाड़ियां आवागमन करेंगी. इससे लोगों को सुविधा भी मिलेगी और शहर में बढ़ती भीड़ की समस्या से निजात मिलेगा. शहर में जहां-तहां सड़कों पर छोटी गाड़ियां रुकती थी, अब वो नहीं रुकेंगी. इसके लिए मैं और मेरे साथ प्रशासनिक पदाधिकारी थाना सभी लोग मिलकर इस पर काम करेंगे.
नगर पंचायत की चेयरपर्सन रानी टुटी ने बताया कि जब वह पिछला चुनाव जीती थीं, तो उन्होंने खूंटी में बस स्टैंड बनाने का वादा किया था. उसी सोच के साथ तब इस प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई थी. दोबारा जीतने पर अब उन्हें इसका उद्घाटन करने का मौका मिला है. उन्हें इस बात से बहुत खुशी है कि इस सुविधा से बसों के बेतरतीब ढंग से खड़े होने के कारण होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या हल होगी और इससे रेवेन्यू भी मिलेगा, जिसमें छोटी गाड़ियां भी शामिल होंगी. बस स्टैंड बनने से दुकानें खुलने में आसानी होगी, जिससे रोजगार और आमदनी के जरिया बनेंगे.
नगर पंचायत की प्रशासक दीप्रिया मिंज ने बताई कि यह बस स्टैंड बनने की काफी वर्षों के बाद आज से बस पड़ाव शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज हुआ. इस बस स्टैंड के शुरू होने से काफी हद तक शहर जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी. लोग इधर-उधर वाहन खड़ा नहीं करेंगे. इसका लोगों को लाभ मिलेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी हरि शंकर बारिक ने बताया कि खूंटी में बस स्टैंड नहीं था. बस स्टैंड बनने से लोगों को आवागमन करने में सुविधा मिलेगी. क्योंकि यहां सिमडेगा और राउरकेला के अलावे चाईबासा सहित विभिन्न जिलों और राज्यों की गाड़ियां इधर से गुजरती है जो बस स्टैंड पर ही रुकेंगे. इधर उधर सड़कों पर नहीं रुकेंगे. इससे बस स्टैंड से बस पकड़ने में सुविधा मिलेगी.