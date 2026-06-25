नगर पंचायत की प्रशासक दीप्रिया मिंज ने बताई कि यह बस स्टैंड बनने की काफी वर्षों के बाद आज से बस पड़ाव शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज हुआ. इस बस स्टैंड के शुरू होने से काफी हद तक शहर जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी. लोग इधर-उधर वाहन खड़ा नहीं करेंगे. इसका लोगों को लाभ मिलेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी हरि शंकर बारिक ने बताया कि खूंटी में बस स्टैंड नहीं था. बस स्टैंड बनने से लोगों को आवागमन करने में सुविधा मिलेगी. क्योंकि यहां सिमडेगा और राउरकेला के अलावे चाईबासा सहित विभिन्न जिलों और राज्यों की गाड़ियां इधर से गुजरती है जो बस स्टैंड पर ही रुकेंगे. इधर उधर सड़कों पर नहीं रुकेंगे. इससे बस स्टैंड से बस पकड़ने में सुविधा मिलेगी.