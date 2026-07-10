/खूंटी में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को रौंदा, तीन की मौत, एक गंभीर

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खूंटी जिले में 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां पर एक तेज रफ्तार बाइक की वजह से तीन लोगों की जान चली गई. जबकि, एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना अर्पित होना क्षेत्र के डोडिया बाजार के पास घटी है. जिसमें साइकिल सवार एक व्यक्ति को तेज रफ्तार से बाइक सवार तीन लोगों ने रौंद डाला. इससे साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, बाइक सवार युवकों के गिरने से घटनास्थल पर ही अन्य दो लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना में घायल और सभी मृतक तमाड़ थाना क्षेत्र के मानकीडीह गांव के निवासी के बताए जा रहे हैं.
मृतकों की पहचान बाइक पर अमृत पातर (25 वर्ष), आयुष पातर (17 वर्ष) और साइकिल सवार 47 वर्षीय पूर्ण मुंडा के रूप में हुई थी. बाइक सुनील पातर (25 वर्ष) की स्थिति गम्भीर बतायी जा रही है. बताया जा रहा है कि हादसा डोरिया बाजार समीप जेनाडीह स्थित फुटकल पेड़ के पास उस समय हुआ, जब सभी लोग साप्ताहिक डोरिया बाजार से अपने घर लौट रहे थे.
जानकारी के अनुसार, डोरिया बाजार से साइकिल पर सवार होकर लौट रहे 47 वर्षीय पूर्ण मुंडा को पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि पूर्ण मुंडा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, टक्कर के बाद बाइक भी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर अड़की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूर्ण मुंडा के शव को कब्जे में लेकर अड़की थाना ले आई. अमृत पातर और आयुष पातर का शव तमाड़ अस्पताल में है. आयुष पातर, अमृत पातर का शव पोस्टमॉर्टम के लिये रिम्स भेजा जाएगा और पूर्ण मुंडा का पोस्टमार्टम खूंटी में किया जाएगा.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार