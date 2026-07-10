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खूंटी में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को रौंदा, तीन की मौत, एक गंभीर

Khunti Road Accident: खूंटी में बाइक सवार ने साइकिल सवार को रौंद दिया और खुद भी हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि, एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 10, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:55 PM IST
खूंटी में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को रौंदा, तीन की मौत, एक गंभीर
Image Credit: (Z News) खूंटी में भीषण सड़क हादसाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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