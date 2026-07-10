/खूंटी में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को रौंदा, तीन की मौत, एक गंभीर

खूंटी जिले में 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यहां पर एक तेज रफ्तार बाइक की वजह से तीन लोगों की जान चली गई. जबकि, एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना अर्पित होना क्षेत्र के डोडिया बाजार के पास घटी है. जिसमें साइकिल सवार एक व्यक्ति को तेज रफ्तार से बाइक सवार तीन लोगों ने रौंद डाला. इससे साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, बाइक सवार युवकों के गिरने से घटनास्थल पर ही अन्य दो लोगों की मौत हो गई. एक व्यक्ति को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना में घायल और सभी मृतक तमाड़ थाना क्षेत्र के मानकीडीह गांव के निवासी के बताए जा रहे हैं.