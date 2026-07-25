/खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में फिर गिरा छत का मलबा, नवजात वार्ड में टला बड़ा हादसा

राज्य चुनें
Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा स्थित रेफरल अस्पताल की जर्जर भवन व्यवस्था मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. शनिवार को अस्पताल के नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (NBSU) के बच्चा वार्ड मेंआज छत कि बड़ा मलबा जमीन में गिर गया. घटना के समय वार्ड में कोई मरीज या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद अस्पताल कर्मियों में दहशत का माहौल है.
रेफरल अस्पताल में नवजात शिशुओं के इलाज के लिए चार बेड की व्यवस्था है, जहां प्रसव के बाद पीलिया, गंभीर संक्रमण, सांस लेने में दिक्कत, कम वजन और जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों का उपचार किया जाता है. लेकिन अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल रही है. पिछले चार दिनों में यह दूसरी घटना है. इससे पहले 22 जुलाई को जनरल वार्ड की छत का प्लास्टर टूटकर एक बेड पर गिर गया था. उस समय भी बेड खाली होने के कारण बड़ा हादसा टल गया था. इसके अलावा अस्पताल परिसर में बने नए स्टाफ क्वार्टर की छत का प्लास्टर भी कुछ दिन पहले गिर चुका है.
ये भी पढ़ें: रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, बीजेपी ने घटना की निंदा की
तोरपा रेफरल अस्पताल परिसर में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से नया अस्पताल भवन बनकर तैयार हो चुका है. इसके बावजूद मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को अभी भी पुराने और जर्जर भवन में इलाज व सेवाएं देने को मजबूर होना पड़ रहा है. ऐसे में मरीजों की जान जोखिम में डालकर इलाज करना अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है.
इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक ने बताया कि रेफरल अस्पताल का पुराना भवन काफी जर्जर हो चुका है. उन्हें छत का प्लास्टर गिरने की जानकारी मिली है, हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. उन्होंने बताया कि नया अस्पताल भवन पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभी तक उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण भवन का हैंडओवर नहीं लिया गया है. बिजली कनेक्शन मिलने के बाद नए भवन में अस्पताल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार