/खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में फिर गिरा छत का मलबा, नवजात वार्ड में टला बड़ा हादसा

रेफरल अस्पताल में नवजात शिशुओं के इलाज के लिए चार बेड की व्यवस्था है, जहां प्रसव के बाद पीलिया, गंभीर संक्रमण, सांस लेने में दिक्कत, कम वजन और जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों का उपचार किया जाता है. लेकिन अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल रही है. पिछले चार दिनों में यह दूसरी घटना है. इससे पहले 22 जुलाई को जनरल वार्ड की छत का प्लास्टर टूटकर एक बेड पर गिर गया था. उस समय भी बेड खाली होने के कारण बड़ा हादसा टल गया था. इसके अलावा अस्पताल परिसर में बने नए स्टाफ क्वार्टर की छत का प्लास्टर भी कुछ दिन पहले गिर चुका है.