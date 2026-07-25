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खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में फिर गिरा छत का मलबा, नवजात वार्ड में टला बड़ा हादसा

Jharkhand News: झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा रेफरल अस्पताल की जर्जर इमारत मरीजों के लिए खतरा बन गई है. शनिवार को नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (NBSU) के बच्चा वार्ड की छत कि बड़ा मलबा जमीन पर में गिर गया. गनीमत रही कि घटना के समय वार्ड खाली था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

Published: Jul 25, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:37 PM IST
खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में फिर गिरा छत का मलबा, नवजात वार्ड में टला बड़ा हादसा
Image Credit: खूंटी के तोरपा रेफरल अस्पताल में फिर गिरा छत का मलबा

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