खूंटी में मौसम का तांडव: उड़े घर के एस्बेस्टस, कहीं गिरी बिजली तो कहीं ढहे कच्चे मकान

Khunti News: खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में बीते दिन हुई तेज आंधी और बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी. अचानक बदले मौसम ने कई गांवों में लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी. तेज हवा के कारण कई घरों के एस्बेस्टस उड़ गए, कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए और खेतों में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा. प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा असर गरीब किसानों पर पड़ा है, जिनका आशियाना और आजीविका दोनों प्रभावित हुए हैं. अलग-अलग गांवों से नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है.

गरीब किसान का उजड़ा आशियाना

तोरपा प्रखंड के बासकी गांव में तेज तूफान ने बिनोद सिंह नामक किसान का कच्चा घर पूरी तरह उजाड़ दिया. तेज हवा के कारण उनके घर की छत उड़ गई, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया. घर के अंदर रखा सामान भी बारिश में भीगकर खराब हो गया. फिलहाल परिवार पड़ोसियों की मदद से किसी तरह गुजारा कर रहा है और प्रशासन से राहत सहायता की मांग कर रहा है.

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वज्रपात में महिला गंभीर रूप से घायल

तोरपा थाना क्षेत्र के इचा बड़काटोली गांव में वज्रपात की घटना में 49 वर्षीय संतोषी आईंद गंभीर रूप से घायल हो गईं. बताया जा रहा है कि वह घर के आंगन में थीं, तभी अचानक बिजली गिरने से इसकी चपेट में आ गईं. परिजनों ने उन्हें तुरंत रेफरल अस्पताल तोरपा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है. राहत की बात यह है कि अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

कई गांवों में नुकसान, राहत का इंतजार

फटका पंचायत के दुमांगदिरी गांव समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी आंधी-बारिश का असर देखने को मिला है. यहां तीन किसानों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और सब्जी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और जल्द सहायता दिलाने का भरोसा दिया है. फिलहाल ग्रामीणों की नजर प्रशासन पर टिकी है कि उन्हें कब तक राहत मिलती है.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार