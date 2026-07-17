/कोडरमा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी से उठा धुआं, समय रहते टला बड़ा हादसा

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Railway Fire News: धनबाद-गया रेलखंड के कोडरमा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब लूप लाइन में खड़ी कोयला लदी एक मालगाड़ी के डब्बे से अचानक धुआं उठने लगा. धुआं निकलते ही स्टेशन परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखी गई.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी बड़काकाना से कोयला लेकर बिहार के बाढ़ स्थित NTPC के लिए रवाना हुई थी. देर रात ट्रेन कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उसे लूप लाइन में खड़ा किया गया. कुछ देर बाद मालगाड़ी के एक डिब्बे से धुआं उठता दिखाई दिया. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों और दमकल विभाग को दी.
सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन ट्रेन के उपर से गूजर रही हाई टेंशन ओवरहेड विद्युत लाइन चालू होने के कारण आग बुझाने का काम तुरंत शुरू नहीं किया जा सका. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उस समय कई स्पेशल और महत्वपूर्ण ट्रेनें आसपास के स्टेशनों और घाट सेक्शन से गुजर रही थीं. ऐसे में बिजली आपूर्ति बंद करने से रेल परिचालन प्रभावित होता, इसलिए लाइन काटने में करीब आधे घंटे से अधिक का समय लग गया.
बिजली आपूर्ति बंद होते ही अग्निशमन विभाग के जवान तुरंत मालगाड़ी के डब्बे पर चढ़े और करीब 15 मिनट के भीतर धुएं पर पूरी तरह काबू पा लिया. समय रहते स्थिति नियंत्रित होने से किसी बड़े हादसे से बचाव हो गया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. रेलवे अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और धुआं उठने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
रिपोर्ट: गजेन्द्र सिन्हा