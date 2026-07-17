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कोडरमा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी से उठा धुआं, समय रहते टला बड़ा हादसा

Railway Fire News: कोडरमा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार देर रात कोयला लदी मालगाड़ी के एक डब्बे से अचानक धुआं उठने से अफरा-तफरी मच गई. हाई टेंशन ओवरहेड लाइन चालू होने के कारण दमकल टीम को कार्रवाई शुरू करने में देरी हुई, लेकिन बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद 15 मिनट में धुएं पर काबू पा लिया गया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 17, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:00 AM IST
कोडरमा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी से उठा धुआं, समय रहते टला बड़ा हादसा
Image Credit: कोडरमा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी से उठा धुआं, समय रहते टला बड़ा हादसाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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