/कोडरमा स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी से उठा धुआं, समय रहते टला बड़ा हादसा

सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन ट्रेन के उपर से गूजर रही हाई टेंशन ओवरहेड विद्युत लाइन चालू होने के कारण आग बुझाने का काम तुरंत शुरू नहीं किया जा सका. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उस समय कई स्पेशल और महत्वपूर्ण ट्रेनें आसपास के स्टेशनों और घाट सेक्शन से गुजर रही थीं. ऐसे में बिजली आपूर्ति बंद करने से रेल परिचालन प्रभावित होता, इसलिए लाइन काटने में करीब आधे घंटे से अधिक का समय लग गया.