लातेहार: बरवाडीह-बरकाकाना रेलखंड पर दर्दनाक घटना; नाबालिग प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर दे दी जान

Latehar News: लातेहार बरवाडीह–बरकाकाना रेलखंड के रिचुघाटा रेलवे स्टेशन के धरधरी पुल के पास डाउन लाइन में शुक्रवार (1 मई) को दो नाबालिग प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी. घटना की जानकारी उस समय हुई जब सुबह रेलवे ट्रैकमैन ने ट्रैक पर शव देखा और इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी. स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना मिलने पर लातेहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना के एसआई राजा दिलावर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है. लड़की की उम्र 16 साल और लड़के की उम्र 17 साल है. बताया जा रहा है कि लड़का अपने रिश्तेदार के यहां रिचुघाटा आया हुआ था, जहां दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया. परिजनों के अनुसार, युवती पास के गांव में एक शादी समारोह में गई थी और गुरुवार से ही लापता थी. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल पाया.

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शुक्रवार सुबह दोनों के शव रेलवे ट्रैक पर बरामद किया गया. एसआई राजा दिलावर ने बताया कि दोनों के शरीर पर गंभीर चोटें हैं. युवती के दोनों पैर कटे हुए पाए गए, जबकि युवक के भी पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे और दोनों के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं. आशंका जताई जा रही है कि दोनों ट्रैक पर लेट गए थे, जिससे ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई. हालांकि, आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी, लातेहार