लातेहार में भू-माफियाओं का दुस्साहस: मनिका में 1.5 करोड़ की सरकारी जमीन पर रातों-रात कब्जा, प्रशासन को दी खुली चुनौती

Jharkhand News: लातेहार जिले के मनिका प्रखंड से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां भू-माफियाओं के बढ़ते हौसले प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं. जानकारी के अनुसार, सिंजो पंचायत में स्थित डिग्री कॉलेज के पास की सरकारी जमीन पर रातों-रात कब्जा कर लिया गया. करीब 35 डिसमिल भूमि पर चहारदीवारी खड़ी कर गेट लगा दिया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि कब्जा पूरी योजना के तहत किया गया है. इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चिंतित किया है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है, वह खाता संख्या 271 और प्लॉट संख्या 1825 में 'बिहार सरकार' के नाम दर्ज है. इस जमीन की बाजार कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इतनी कीमती सरकारी जमीन पर इस तरह से अवैध कब्जा होना प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़ा करता है.

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स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे मामले में अंचल कार्यालय के कुछ कर्मियों की मिलीभगत हो सकती है. उनका कहना है कि वे कई वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन करीब 5-6 महीने पहले कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करना शुरू किया और अब पूरी तरह से घेराबंदी कर ली गई है. ग्रामीणों ने इस संबंध में अंचल कार्यालय और वरीय अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इससे नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

वहीं, प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. उपायुक्त के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और अवैध कब्जा हटाने की बात कही गई है. प्रशासन का कहना है कि जहां भी सरकारी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब देखना यह है कि प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर पाता है या फिर भू-माफियाओं के हौसले इसी तरह बुलंद बने रहते हैं.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि