/लातेहार: सौम्या मेडिकल दुकान की आड़ में चल रहा था अवैध गर्भपात का खेल, 7-8 महीने के भ्रूण के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप

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लातेहार शहर के चटनाही रोड स्थित सौम्या मेडिकल दुकान की आड़ में कथित रूप से अवैध गर्भपात (अबॉर्शन) कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. नगर पंचायत के सफाईकर्मियों को कचरे के बीच प्लास्टिक में बंद 7 से 8 महीने के भ्रूण के क्षत-विक्षत अवशेष मिलने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर बीती देर रात अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में संयुक्त छापेमारी की गई. छापेमारी दल में प्रभारी सिविल सर्जन विवेक विद्यार्थी, अंचलाधिकारी नंदकुमार राम, थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन शामिल थे.
टीम ने मेडिकल दुकान और उसके पीछे संचालित परिसर की गहन तलाशी ली. प्रारंभिक जांच में वहां अवैध रूप से गर्भपात कराए जाने के संकेत मिलने की बात अधिकारियों ने कही है. एसडीओ दिनेश कुमार ने बताया कि सफाईकर्मियों को कचरे के बीच प्लास्टिक में बंद 7 से 8 महीने के भ्रूण के क्षत-विक्षत अवशेष बरामद किया गया है. इसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई. जांच के दौरान अबॉर्शन संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक सागर कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मेडिकल टीम की भी जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि बरामद भ्रूण लगभग सात से आठ महीने का प्रतीत होता है, जिसके अंग अलग-अलग अवस्था में मिले हैं. बरामद भ्रूण को जांच के लिए रांची भेजी जाएगी. अंचलाधिकारी नंदकुमार राम ने बताया कि सूचना मिली थी कि अवैध रूप से गर्भपात करने का कार्य किया जा रहा है. इस पर टीम बनाकर कार्रवाई की गई है. दवा दुकान व रूम को सील कर कर दी गई है. संचालक को हिरासत में लिया गया है.
वहीं, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि जांच के दौरान यह भी पाया गया कि मेडिकल दुकान बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही थी. इसके बाद मेडिकल दुकान और उसके पीछे संचालित कथित अवैध अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया है.
रिपोर्ट- संजीव गिरी