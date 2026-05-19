लातेहार में JMM की बड़ी बैठक, Voter List से नाम न कटे इसके लिए BLA को मिला खास टास्क

Latehar News: झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति, लातेहार की एक अहम बैठक केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम के फार्म हाउस में आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शहदेव ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य Special Intensive Revision (SIR) के दौरान योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से न कटें, इसे सुनिश्चित करना था. इस दौरान कार्यकर्ताओं को SIR प्रक्रिया और BLA की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया. पार्टी ने कहा कि वह क्षेत्र में एक 'मजबूत प्रहरी' की तरह काम करेगी, ताकि कोई भी योग्य मतदाता अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो.

बैठक में जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शहदेव ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि BLA के माध्यम से क्षेत्र में जाकर लोगों का नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित रखा जा सके. उन्होंने बताया कि BLA पहले से ही बनाए जा चुके हैं और उन्हें प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की टीम के साथ पार्टी के BLA भी पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

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उन्होंने आगे कहा कि पार्टी का प्रयास है कि किसी भी मतदाता का नाम बिना कारण वोटर लिस्ट से न कटे. इसी उद्देश्य से कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करेगी.

बैठक के दौरान बैद्यनाथ राम ने महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय केवल दिखावा किया जा रहा है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है, क्योंकि देश की समस्याओं का समाधान निकालना उनकी जिम्मेदारी है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी