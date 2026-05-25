लातेहार के नैना गांव में जल संकट गहराया, गांव का इकलौता कुआं जमींदोज होने से मचा हाहाकार, 1 किमी दूर नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

Latehar News: नेतरहाट के सुदूरवर्ती नैना गांव में जल संकट गहरा गया है. एकमात्र कुआं ध्वस्त होने के बाद 50 परिवारों के सामने पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. ग्रामीण अब पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर से नाले का पानी लाने को मजबूर हैं.
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Latehar News: लातेहार जिला के नेतरहाट की तराई में बसे अत्यंत सुदूरवर्ती नैना गांव में जल संकट गहरा गया है. गांव के ग्रामीण नाले का गंदा पानी करीब 1 किलोमीटर दूर से लाकर पीने को मजबूर हैं. बताया जा रहा है कि गांव का एकमात्र कुआं ही लोगों के लिए पानी का सहारा था, लेकिन कुछ दिन पहले अचानक तेज आवाज के साथ वह ध्वस्त होकर जमींदोज हो गया. इसके बाद पूरे गांव में पेयजल संकट और बढ़ गया है. ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जिला प्रशासन द्वारा चार जलमीनार लगाए गए थे, लेकिन शुरुआत के महज 10 दिन बाद ही तीन जलमीनार खराब हो गए. इसके बाद पूरे गांव में नल-जल योजना के तहत एकमात्र कुएं से पानी की आपूर्ति की जा रही थी. कुआं ध्वस्त होने के बाद गांव में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है.
नैना गांव में लगभग 50 परिवार निवास करते हैं और यहां की आबादी करीब 300 के आसपास है. प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह गांव आज भी विकास योजनाओं से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो सका है.
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हालांकि सरकार की नल-जल योजना के तहत ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी. एक सरकारी कुएं में मोटर लगाकर पूरे गांव में पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन कुएं के मिट्टी से भर जाने के बाद यह व्यवस्था भी ठप पड़ गई. राहत की बात यह रही कि घटना के समय कुएं के पास कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.
स्थानीय ग्रामीण महिलाओं शकुंतला देवी, विमला देवी और मनीता देवी ने बताया कि गांव में यही एकमात्र कुआं था, जिससे सभी लोगों को पानी मिलता था. वहीं, मामले को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक कुमार महतो ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: संजीव गिरी